Luck sigue sin saber su fecha de regreso a la actividad

Otros Deportes

Sábado 29| 4:51 pm





Luck dice que no se atreve a indicar una fecha para su regreso y dice que no está seguro de si podrá estar presente en el partido inaugural de los Colts contra los Rams de Los Ángeles el 10 de septiembre.



"Es peligroso determinar una fecha, quizá yo pueda estar de vuelta a finales de agosto o septiembre, pero no conozco una fecha específica", dijo.



Agregó que indicar una fecha precisa "es injusto para el proceso de recuperación y al final terminará causando problemas peores si me saltó algunos pasos en la convalecencia" de la operación realizada en enero.



Pero el mariscal de campo estelar de los Colts dijo que "en realidad "no hay razón para asustarnos, voy a ser mejor que antes".



Por su parte el propietario del equipo, Jim Irsay, dijo que "cuando indicamos que Luck regresaría para la primera semana del campeonato, en realidad fue sólo un punto de referencia".



Los Colts, que han mantenido el progreso de Luck en secreto, podrían empezar a tomar en cuenta al mariscal de campo de respaldo, Scott Tolzien, cuando inicien los campos de entrenamiento. EFE