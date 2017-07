Roethlisberger no sabe si jugará más allá de la temporada del 2017

Otros Deportes

Viernes 28| 10:46 pm





La declaración de Roethlisberger la concedió en entrevista con el Pittsburgh Post-Gazette el viernes.



Aunque dijo que sus razones más importantes son pasar más tiempo con su familia y evitar lesiones que puedan afectarle a largo plazo, son motivos que ya había dado al concluir la temporada del 2016.



Dijo también que la edad puede ser un factor que le haga decidir no jugar más, porque tiene 35 años de edad y lleva 14 temporadas en la NFL,na liga en la que, asegura, "el promedio de vida es de tres años, quizá tres años y medio en la actualidad, así que yo ya llevo demasiado aquí".



Aseguró que algo que le ha motivado a pensar en la retirada es su familia, con quien asegura ha hecho un buen trabajo, por lo que "me gustaría estar más tiempo con mi esposa y mis hijos".



Quienes conocen a Roethlisberger dicen que sus declaraciones podrían ser sólo una presión para el resto de sus compañeros, con el objetivo de que el equipo llegue a la fase final, porque sin él probablemente los Steelers tendrían pocas posibilidades de pasar a la postemporada.



"No quiero asegurar nada en este momento, ahora sólo me enfoco en la temporada próxima a iniciar, a dar todo lo mejor de mí para llegar lo más lejos posible en el campeonato, y cuando concluya la competición, entonces sabré qué decisión tomar", dijo el mariscal de campo. EFE