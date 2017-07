"No éramos prioridad para el Mindeporte"

Otros Deportes

Martes 25| 7:27 pm





Marielis Airam Briceño

“La conclusión es que nosotras no éramos prioridad para Mindeporte. Lo acaba de decir él (Pedro Infante, ministro para la Juventud y el Deporte). Había deportes que estaban por encima de nosotras y no pensaban que el femenino iba a tener este resultado”, sostuvo la voleibolista venezolana María José Pérez.

Fue una rueda de prensa en las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes que fue suigéneris, pues los presentes en el presidio entraron en trayecto de colisión. Por un lado las jugadoras, enojadas por haber dado forfait en una competencia internacional en Australia a causa de errores de logística, y por otro, el ministro responsable de que no ocurriera lo que ocurrió.

Pérez es referente de la selección de Venezuela de voleibol femenino y miembro del equipo nacional que no pudo asistir, por problemas logísticos, a la definición del grupo 3 del Grand Prix que se llevó a cabo en Australia.

La afirmación de Pérez fue en respuesta a la declaración de Pedro Infante, ministro y presidente del Instituto Nacional de Deportes. “A nosotros nos toca decidir a cuáles eventos ir y a cuáles no. Por supuesto estábamos convencidos de que ellas debían ir y por eso hicimos todos los esfuerzos para que fueran. Primero porque para muchas era una oportunidad de mostrarse como atletas, y segundo porque era primera vez que Venezuela estaba en el Grand Prix y es entendible que estén tristes por no haber podido llegar”, explicó el ministro Infante. El Final Four se llevó a cabo en Canberra el 22 y 23 de julio. Venezuela iba a enfrentar en esa instancia a Francia, Hungría y Australia.

“Reconocemos las gestiones que hizo Mindeporte, pero eso no fue suficiente porque no pudimos llegar a jugar. Este proceso de preparación del equipo tuvo deficiencias desde el principio, cuando fuimos a la Copa Panamericana”, dijo la levantadora Soriana Pacheco.

Pérez también mostró preocupación ante las posibles sanciones que la Federación Internacional de Voleibol pudiese imponer a Venezuela.

Mientras, la presidenta de la Federación Venezolana de Voleibol, Judith Rodríguez, aseguró que, en caso de que se aplique alguna sanción para el país sería única y exclusivamente de índole administrativa. “No existe suspensión para atletas. La FVV como institución es la que recibe la sanción. Además debo aclarar que, hasta la fecha, ni a mi despacho, ni a mi correo, ha llegado comunicación alguna por parte de la FIVB respecto al femenino. Existe un recurso disciplinario, pero por el equipo masculino”, comentó Rodríguez. “En caso de que la Federación Venezolana de Voleibol reciba una sanción monetaria nosotros asumimos la responsabilidad”, afirmó el ministro Infante ante la posibilidad de que la FIVB multe a la FVV por los dos forfait del equipo en la fase final del Grand Prix, la semana pasada.

Mea culpa. Infante asumió toda la responsabilidad por la doble falta del seleccionado nacional en Australia.

“No logramos el objetivo y asumo la responsabilidad. No fue un problema de recursos, sino de conectividad aérea. Hicimos todos los esfuerzos e incluso el presidente Nicolás Maduro puso a disposición el avión presidencial. Además debo felicitar a las atletas por tener la valentía de decir lo que dicen. Aquí no negamos ni escondemos los problemas”, recalcó Infante.

Al avión presidencial se subieron 12 jugadoras más el entrenador Ihosvany Chambers. El jueves, pasadas las 10 de la noche, pusieron rumbo a Brasil, de donde no pudieron partir hacia Cabo Verde, (África) escala obligada antes de aterrizar al destino final, que era Australia. Más de 15 horas estuvo el equipo nacional dentro del avión en Sao Paulo.

Frustración. “Estamos frustradas porque nos quitaron la posibilidad de conseguir un buen resultado en una competencia en la cual, por primera vez, el voleibol femenino estaba participando. Para nadie es un secreto que esta disciplina no ha tenido resultados desde la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Esto para nosotras era importante porque, ganando aquí, íbamos a callar muchas bocas”, dijo Pérez en la rueda de prensa.