De la "Generación de oro" a la del forfait

Otros Deportes

Domingo 23| 1:45 pm





Rowerth Goncalves | @rowerth92

“Es una lástima. Perdimos oportunidades reales de estar en la final. Es lo más triste de todo esto”. Así se lamentó María José Pérez en su cuenta de Twitter tras el viacrucis que vivió la selección femenina de voleibol al no poder asistir a la fase final del Grand Prix por la desorganización de los organismos que rigen el deporte en Venezuela y que acarreará de dos a cuatro años de sanción por parte de la Federación Internacional de Voleibol.

Las muchachas del voleibol tenían que haber partido el lunes a Australia, pero al recibir los boletos aéreos a tiempo por parte de los dirigentes deportivos, el viaje se retrasó, al punto de que era seguro que no llegarían al primer juego ante el local. Al final, y en un avión militar, salieron las criollas con rumbo a Sao Paulo (Brasil), donde harían escala. Tras un día dentro del avión, ya que no había permiso para tocar tierra paulista, les avisaron que regresarían a Venezuela y no podrán luchar en la justa luego de ganar el pase a la fase final en la cancha.

La “Generación de oro” que tanto ha sido promocionada desde el discurso oficial, ha mutado en “Generación del forfait”. Ya son al menos cinco los equipos que no han podido asistir o han llegado a tarde a las citas deportivas por temas de carácter logístico.

En solo dos meses, nueve seleccionados venezolanos no han podido participar de forma completa en sus competencias. El 2 de junio, el voleibol masculino dio forfait en el primer juego ante Austria en Liga Mundial. Un día después, la delegación Sub 20 de atletismo no participó en el sudamericano de Guyana; el 13 de junio, el florete masculino dio forfait en la Copa Panamericana de Canadá; el 7 de julio, el softbol hizo lo propio ante Japón. Además, varias delegaciones han llegado a última hora a sus competencias, como le sucedió a la selección de baloncesto Sub 17 en el sudamericano de Perú o al equipo de pesas que está en el Panamericano en Miami.