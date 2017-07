Llegó la hora de la natación en Budapest

Otros Deportes

Domingo 23| 1:40 pm





Rowerth Goncalves | Marielis Airam Briceño

La segunda semana del Mundial de Deportes Acuáticos que se celebra en Budapest, Hungría, tendrá el inicio de la natación, la modalidad más esperada por los espectadores y en la que Venezuela participará con nueve atletas, que buscarán emular a Albert Subirats, el único criollo en obtener medalla en este tipo de competencias (bronce en los 100 metros mariposa en Melbourne 2007).

“Esta será mi primera competencia. Tomé unos tres meses de vacaciones y estuve alejada de las piscinas después de los Juegos Olímpicos de Río para descansar. Hace pocos meses comencé a entrenarme, no voy a forzarme”, comentó Andreína Pinto, quien debutará este domingo en la prueba de 400 metros libres.

Otro que debutará este domingo en los 100 metros pecho será Carlos Claverie, quien aseguró que ha mejorado su físico. “Después de Río 2016 me dediqué a trabajar mucho en el gimnasio y creo que tuve una buena preparación tanto dentro como fuera del agua, y estoy confiado en llegar a una final en el mundial”.

Cristian Quintero también se lanzará este domingo al agua del complejo de deportes acuáticos de Budapest en los 400 metros libres. “Tuve una preparación intensa. Llevo siete meses trabajando para este campeonato. Me he rodeado de un gran equipo. Me siento muy bien, hay muchas posibilidades de clasificar a una semifinal en los 200 metros libres, pero la idea es tener una buena actuación en todo el mundial”, recalcó Quintero, quien culminó su fase de entrenamiento en Italia.

Isabella Páez también participará hoy en los 100 metros estilo mariposa. Marcos Lavado, Mercedes Toledo, Jeserik Pinto, Carlos Omaña y Robinson Molina son los demás componentes del equipo criollo.

Los nadadores se reunieron este sábado en Budapest. No tuvieron campamentos de preparación juntos, de modo que cada quien hizo sus entrenamientos por su lado. Unos en Venezuela, otros fuera de las fronteras nacionales.