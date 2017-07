Rubén Limardo finalizó décimo en el Campeonato Mundial de Esgrima

Otros Deportes

Sábado 22| 6:09 pm





Rubén Limardo alcanzó el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Esgrima que se disputa en Alemania. Este sábado el medallista de Londres 2012 inició su participación en la ronda de 64, en el primer combate se impuso a Adrian Dabija de Rumania 15-14 y luego hizo lo propio ante Hongjie Song de China 12-10.

En ronda de 16 se enfrentó al Rumano Nikolai Novosjolov cayendo 15-8. "Se me dificultó la distancia que el tiene, la estatura y es muy fuerte, cada vez que quería entrar en la distancia de él salía muy rápido y se me hacía muy lejos para realizar mi ataque. Aunque la táctica que tenía al inicio estaba resultando, pero la cambié, me imagino que entre el estrés y el desespero del combate." Comentó Limardo luego de finalizado el combate ante Novosjolov.

"Me siento muy bien he ido mejorando muchísimo y sigo sumando puntos y con los resultados de estas competencias espero poder llegar con más ánimo el año que viene, pues ya hay que pensar en el Campeonato Mundial del próximo año, pero continuamos trabajando en las 8 copas del mundo que vienen para seguir sumando en lo personal." agregó Rubén Limardo.

Ahora el equipo venezolano de espada masculino se enfrentará a Egipto en el Campeonato Mundial de Alemania el próximo 25 de julio y Rubén Limardo como capitán confía en la mezcla de experiencia y juventud con la que cuentan.

Prensa Monstruos Creativos