Froome marca el tiempo de su cuarto Tour

El francés no tuvo gran competencia a lo largo de la competencia / AP

Sábado 22| 1:19 pm





El británico Chris Froome (Sky) se proclamó virtual vencedor del Tour de Francia con el tercer puesto en la decisiva crono de 23 kilómetros disputada en Marsella, en la que se impuso el polaco Maciej Bodnar (Bora), el colombiano Rigoberto Urán quitó el segundo puesto al francés Bardet y el español Mikel Landa se quedó a un segundo del podio.



Quedó resuelto el Tour en favor de Chris Froome, de 32 años, quien arriesgó lo justo para ser tercero en la lucha contra el reloj, por detrás de los polacos Maciej Bodnar, vencedor, y Michal Kwiatkowski,su compañero del Sky.



No hubo color en la lucha por el maillot amarillo, Froome arriesgó lo justo para conseguir el objetivo. Tampoco en la pelea por el segundo escalón, pues Urán se merendó a Bardet de principio a fin, superando al ídolo francés en 1.30 minutos.



Froome ganará su cuarto Tour sin llevarse un triunfo de etapa, lo que no ocurría desde 2006 con Óscar Pereiro o desde 1990 con el estadounidense Greg Lemond. "Para mí no es ninguna frustración. El Tour es el Tour, son tres semanas y lo importante es ser líder al final", dijo



Este domingo es el fin de la fiesta del Tour 2017 con la disputa de la vigésimoprimera y última etapa, un paseo triunfal de homenaje al ganador de 103 kilómetros entre Montgeron y París.

Fuente: EFE