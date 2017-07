O.J. Simpson saldrá en libertad condicional tras 9 años en prisión

Otros Deportes

Jueves 20| 4:22 pm





Simpson, de 70 años, participó a través de una teleconferencia en la audiencia, que concluyó con un voto unánime a su favor de la junta que tenía que revisar la solicitud del exjugador, que fue condenado a 33 años en 2008.



La antigua estrella fue condenada por atracar y secuestrar a dos vendedores de memorabilia deportiva en la habituación de un hotel en Las Vegas (Nevada).



La integrantes de la Junta de Libertad Condicional de Nevada deliberaron durante cerca de media hora para informar posteriormente a Simpson, que desde el Centro Correccional de Lovelock les agradeció por su decisión.



Durante la audiencia, que se prolongó durante hora y media, O.J. Simpson tuvo que responder varias cuestiones que le plantearon los cuatro miembros de la junta.



Entre ellas, repasó todo lo sucedido el día del incidente y aseguró que ya está alejado del alcohol, que no ha tenido problemas en la prisión y que está listo para recuperar el tiempo perdido con sus cuatro hijos.



O.J. Simpson, que en 1995 fue absuelto de los cargos relacionados con la muerte un año antes su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella, Ronald Goldman, en uno de los juicios más mediáticos de la historia, aseguró además que quiere ser un mejor cristiano y que la cárcel lo ha cambiado.



Aunque no se permitió la presencia de medios al interior de la audiencia, todo fue transmitido en vivo por internet, convirtiendo este hecho en otro episodio mediático para la antigua estrella de la NFL.



Durante la audiencia, el antiguo deportista también reconoció que cometió no uno sino varios errores ese día de septiembre de 2007 en el que ingresó al hotel Palace Station de Las Vegas junto con otra persona para, según dijo, recuperar pertenencias personales que incluían fotografías y objetos de familia.



Aseguró que nunca quiso quedarse con nada que no fuera suyo, que desconocía que el hombre que iba con él portaba un arma de fuego y que su mayor sorpresa fue encontrar en el lugar a Bruce Fromong, un amigo suyo, quien fue declarado como una de las dos víctimas en este caso.



Fromong testificó hoy en favor de Simpson y aseguró que nunca se sintió amenazado por este durante el asalto.



Los abogados del exdeportista han dicho que la sentencia impuesta en Las Vegas fue no sólo exagerada, sino influenciada por el controvertido caso de 1995, argumento apoyado por el mismo Fromong.



En 2013, se le otorgó libertad condicional por 5 de los cargos por los que paga sentencia actualmente en Nevada.



Sin embargo, era necesario que se cumpliera la condena mínima de 9 años y que se le adjudicara el mismo beneficio por los cargos restantes para poder abandonar la prisión.



Simpson se radicará en Florida junto con su familia y deberá cumplir con todos los requisitos de su libertad condicional en ese estado. EFE