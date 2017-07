Nairo: "Mañana espero otro día de sufrimiento"

Otros Deportes

Miércoles 19| 6:28 pm





El colombiano Nairo Quintana aseguró hoy que tuvo "otro día de sufrimiento" en la decimoséptima etapa del Tour de Francia y señaló que espera algo similar para la segunda jornada alpina.



"Hoy he tenido otro día de sufrimiento, de lucha. Vamos a terminar este Tour con tranquilidad. He sufrido mucho pero hemos llegado bien", dijo el ciclista del Movistar, que hoy perdió más de 6 minutos y medio con el grupo de favoritos y es duodécimo a 12.54 del líder, el británico Chris Froome.



Quintana aseguró que la etapa de hoy sirvió para constatar que no tiene buenas sensaciones, aunque se mostró dispuesto a llegar a París.



"No hay piernas realmente. Vamos a seguir rodando y a terminar bien. Mañana espero una nueva etapa de sufrimiento. Esperemos pasarla un poco mejor que hoy", aseguró el colombiano, que siempre había acabado sobre el podio en sus tres anteriores participaciones en el Tour de Francia.

EFE