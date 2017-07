Contador: "No cogí la escapada de inicio y pagué el esfuerzo"

Otros Deportes

Miércoles 19| 6:24 pm





El español Alberto Contador (Trek), protagonista en la escapada del día en el Tour de Francia, explicó que "el desgaste que supuso no coger la fuga desde el inicio" significó un desgaste que pagó al final, por lo que no pudo lograr su objetivo de ganar la etapa.



"No cogí la fuga de primeras y tuve que hacer una remontada ascendiendo la Croix de Fer, donde subí a tope, como cuando haces series en los entrenamientos, luego intenté regular y pude coronar a la vez que los favoritos el Galibier. No pude luchar por la victoria, faltaron las fuerzas que malgasté y además hubo ataques que me perjudicaron pero así es el deporte", explicó.



"Una pena", dijo Contador, quien perdió en meta 1.43 minutos respecto a los favoritos, "porque no hay muchas oportunidades". "Por lo menos estoy bien, eso me anima. Es un Tour complicado, ahora toca recuperar y a ver qué pasa mañana", añadió.



"Me he dado el gustazo de intentarlo, como el día de Foix, pero el esfuerzo de la Croix de Fer me pasó factura. Me fui con Nairo Quintana, pero se quedó y decidí irme solo", comentó.

EFE