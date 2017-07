Aru: "Mi estilo es atacar; si tengo piernas lo intentaré"

Otros Deportes

"Para mí el puerto más duro es el Izoard, lo conozco bien porque me entreno en Sestrieres y me queda muy cerca. También suelo subir el Galibier y creo que también es muy difícil, pero algo menos exigente. Si tengo piernas atacaré, ese es mi estilo", señaló.



"Entre la etapa del Galibier y la del Izoard no veo que una sea más decisiva que la otra", señaló el vencedor de la Vuelta a España 2015, pero considera que "la combinación de ambas y el desgaste de la etapa de hoy será lo realmente peligroso".



Para la lucha de la general, el ciclista italiano asegura que nadie se puede confiar.



"Ninguno puede estar seguro de nada, la clasificación está muy apretada. Respecto a otras grandes vueltas que he hecho nunca había estado en un margen tan estrecho de tiempo. Es una situación nueva", explicó. EFE