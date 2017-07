Froome: "No voy a regalar ni un segundo"

Otros Deportes

El británico Chris Froome (Sky), líder del Tour de Francia, dijo durante la segunda jornada de descanso que no piensa "regalar ni un solo segundo", ya que lo mismo que tuvo un mal día en Pirineos lo puede tener en los Alpes en esta semana decisiva.



"No voy a dar ningún segundo gratis porque lo mismo que tuve un mal día en los Pirineos, podría tener un mal día en los Alpes. Me siento mejor a medida que la carrera avanza. Incluso con la etapa de ayer, me sentí muy bien, y con suerte, eso es una señal de sincronizar las cosas bien y entrar en el Tour realmente fresco. Espero que esta tercera semana me encuentre en mi mejor momento", dijo.



Froome explicó que en la salida de Düseldorf sabía que este año sería el mayor desafío de su carrera y la batalla más dura del Tour de Francia.



"Esto es lo que esperábamos. Las diferencias en la general son mínimas. Cada rival presenta una amenaza diferente. Si nos fijamos en Fabio Aru, ganó el primer asalto de montaña en la Planche des Belles Filles y Romain Bardet siempre ha sido fuerte en la última semana, y tiene el equipo para respaldarlo. Por supuesto, como vimos ayer, me puso bajo mucha presión ayer y realmente tuvimos que usar todo el equipo para mantener el control de la situación".



Sobre Urán, Froome no se mostró tan convencido al meter al colombiano en el lote de rivales directos.



"Rigoberto Uran no hace tanto ruido, pero está bien situado en la general y para la contrarreloj del sábado es el más fuerte de los hombres de la general".



A recordar la jornada del pasado domingo y los apuros provocados por el ataque del Ag2r, Froome se sinceró.



"En la última etapa creí que mi lucha por el maillot amarillo había terminado, cuando se puso a tirar en cabeza delante y yo estaba a pie de puerto con problemas en la bicicleta. Me ayudó Kwiatkowski y el resto de compañeros. Creí que todo acababa, pero salvé bien el día", concluyó.

EFE