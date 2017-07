Landa:"El equipo me pidió que esperase a Froome"

Otros Deportes

Domingo 16| 2:14 pm





EFE



El español Mikel Landa (Sky) dijo al final de la decimoquinta etapa que su equipo le pidió que esperase a Chris Froome cuando el líder perdió contacto con el grupo de favoritos en el ascenso al Col de Peyra Taillade.



"Tuvimos un problema y los resolvimos bien. Tuve que ayudar a Froome porque me lo pidió el equipo, ya que Mikel Nieve no podía y tuve que esperar. El Ag2r perdió unidades en cabeza y pudimos entrar en el grupo de delante", dijo.



Landa, quinto en la general a 1.17 de Froome, explicó la situación de su jefe de filas cuando quedó descolgado del grupo principal y sufrió la avería mecánica.



"Venia de hacer un esfuerzo extra y es normal que le costara volver a integrarse en el grupo. Froome está muy bien, hay que estarlo para salvar esa situación", destacó.



El ciclista español destacó que "el Ag2r cada vez da más la cara y hoy, los momentos comprometidos los han provocado ellos".



En el último tramo de etapa, Landa no pudo seguir la rueda de Dan Martin, lo que le costó perder la quinta plaza de la general en favor del irlandés.



"Íbamos diez y tratamos de controlar la situación lo mejor posible, pero se fue Martin y nos ha rascado segundos", explicó.



Ante la semana decisiva, Landa aseguró: "Llego bien, con buenas sensaciones, aunque habría que preguntarme el martes".



Tiene claro, sin embargo, cuáles van a ser los rivales en las etapas decisivas en los Alpes.



"Veo a Bardet, Urán y Contador, creo que pueden ser rivales muy duros", concluyó.