Fabio Aru: "El Tour sigue abierto"

Sábado 15| 3:03 pm





El italiano Fabio Aru (Astana) dijo tras perder el maillot amarillo que la diferencia con el nuevo líder, Chris Froome, "no es grande", por lo que considera que "el Tour sigue abierto".



"La diferencia con Froome (18 segundos) tampoco es exagerada, por lo tanto el Tour sigue abierto. Este domingo vamos a tener una etapa muy difícil, así que voy a tratar de recuperar, cumplir con la jornada de mañana y llegar hasta la semana de descanso, lo cual sería importante", dijo el ciclista sardo en la meta de Rodez.



El líder del Astana no esperaba perder el liderato en la jornada de hoy, pero aún ve el futuro con optimismo.



"Lógicamente hubiera preferido mantener el maillot amarillo, pero hay que tener en cuenta que nos espera una semana muy difícil y que no todo está perdido".



Aru explicó cómo se desarrolló el último tramo de la etapa, cuando los favoritos quedaron cortados en el repecho final que desembocaba en la meta de Rodez.



"A un kilómetro y medio de meta el grupo ya se estaba dividiendo en mil pedazos y yo estaba demasiado retrasado, traté de recuperar más tarde, pero ya fue demasiado tarde", explicó.



Por su parte, Dimitri Fofonof, director del equipo Astana, achacó la "inesperada" perdida del maillot amarillo a los esfuerzos de su jefe de filas en las dos jornadas pirenaicas.



"Ha sido inesperado perder el maillot amarillo. Creo que ha pagado un poco los esfuerzos de ayer cuando estaba solo en el grupo de favoritos y tuvo que responder a muchos ataques de sus rivales. El repecho final no era favorable para un escalador como Aru", dijo.



No obstante, Fofonof lanzó un mensaje de optimismo a pesar del balance negativo de la jornada.



"Creo que al final el balance es muy duro, pero podemos decir que hemos perdido una batalla pero no la guerra", concluyó. EFE