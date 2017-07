Sofía Gómez espera que su récord mundial fomente práctica de apnea en su país

Otros Deportes

La apnea es un deporte muy poco conocido y tiene pocos deportistas en el país, pero yo creo que lo más importante es que empecemos a fomentar esta actividad. Ojalá mucha gente quiera empezar a practicar apnea", aseguró Gómez, que batió dos récords mundiales en tres días la semana pasada, en una rueda de prensa.



La deportista, nacida en Pereira (centro) el 15 de abril de 1992 y patrocinada por el BBVA Colombia, batió el récord mundial el pasado miércoles luego de llegar los 83 metros de profundidad y superar los 82 de la eslovena Alenka Artnik.



"El día que hice el primer récord estaba muy nerviosa pero me enfoqué en que había trabajado muy duro y no iba a dejar que los nervios dañaran ese momento. Entonces me fui concentrada en ese momento en lo que estaba haciendo y repitiéndome: tú lo puedes lograr", explicó Gómez.



Dos días después, la deportista colombiana rompió su propio récord tras alcanzar los 84 metros de profundidad en una inmersión realizada en Soufrière and Scott, una reserva marina ubicada en Dominica.



"Me relajé mucho, disfrute ese sonido y el momento, estaba muy tranquila, ya logré un récord y si llega otro pues que llegue y si no, pues no importa. Entonces lo hice con mucha más tranquilidad y disfrutando cada momento de esa inmersión", detalló.



La colombiana dijo además que disfrutará del momento de triunfo que vive y luego pensará en buscar otro récord.



"Hay que disfrutar este momento y ya llegará el momento de pensar si quiero hacer otro récord. Quiero disfrutar esto, interiorizarlo", afirmó.



En ese sentido, señaló que su objetivo más cercano es ganar "alguna medalla" en el Campeonato Mundial de Apnea en Roatán (Honduras), que se realizará del 22 de agosto al 3 de septiembre.



Por otro lado, Gómez manifestó que practica deportes acuáticos desde que tiene diez años, pero sólo lo ha hecho con frecuencia desde 2015 cuando tuvo el tiempo suficiente para entrenar con regularidad en el mar porque estaba a puertas de terminar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín.



"En 2015 me quedaban pocas materias y podía sacar más tiempo fuera de la universidad, me puse a entrenar mucho más y ahí fue cuando ya empecé a mejorar. Desde entonces, el mar es mi segundo hogar, yo creo que no podría vivir sin él", detalló.



Gómez, la primera mujer colombiana en nadar 150 metros debajo del agua en una disciplina conocida como apnea dinámica, señaló también que la práctica de este deporte le ha permitido conocerse mejor y confiar más en sus capacidades.



"Cuando uno está sumergido en el agua trata de conectarse con su ser interior y desconectarse de todo lo que pasa alrededor y yo creo que esa es la experiencia más bonita de la apnea, que se aprende a conocer muy bien uno por dentro y al confiar en todo lo que puede hacer uno y en sus capacidades", concluyó.



La colombiana tiene un récord bolivariano en apnea dinámica con equipo y otro panamericano en esa misma disciplina.



Asimismo, cuenta con dos marcas panamericanas en las categorías de peso constante con aletas e inmersión libre.

