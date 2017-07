Contador: "La general está imposible, hay que buscar una victoria parcial"

Otros Deportes

El español Alberto Contador, que este jueves perdió más de dos minutos respecto a los favoritos en la duodécima etapa del Tour, aseguró que ya no piensa en la general y que ahora tratará de buscar una victoria de etapa.



"Ha sido un día complicado. Lo he intentado, pero me costaba seguir el ritmo. Entra en lo normal, esta mañana estaba mal, dolorido y ha sido una etapa dura por el desnivel y por los muchos kilómetros", afirmó el líder del Trek tras cruzar la meta en Peyragudes.



"Ahora hay que pensar en intentar una victoria parcial, está imposible la general. No es solo cuestión de tiempo, es que tampoco estoy en óptimas condiciones", dijo el madrileño, que afirmó haber terminado "con lo justo".



Contador, que atacó en el puerto de Bales, penúltima dificultad de la jornada, aseguró que lo hizo para romper un poco el control del Sky de Froom, "que tenía ocho y había que mover el árbol".



Pero reconoció que "es complicado romper la carrera cuando un equipo es tan potente".



El español aseguró que, pese al tiempo cedido, se siente mejor que esta mañana, cuando "estaba fatal".



Sobre el liderato del italiano Fabio Aru, Contador aseguró que "dará un toque diferente a la carrera", aunque dijo que ahora lo ve "desde la barrera". EFE