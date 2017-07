Sánchez:"En una bajada también se juega a provocar el fallo del rival"

Otros Deportes

El Tour afronta este domingo una jornada clave en los Montes del Jura. El inédito Col de La Biche, La Colombiere y el Mont du Chat, de categoría especial y un terrible descenso desde el último puerto a la meta de Chambery anuncian una jornada épica, en la que la bajada puede ser decisiva.



Coronar el Mont du Chat con fuerzas, poner cada uno el límite de su riesgo, trazar bien las cuervas e incluso provocar el fallo del contrario son algunas de las claves que el ciclista español Samuel Sánchez, experto bajador, señala para afrontar un descenso exigente.



"El descenso puede marcar la etapa. Una buena bajada puede abrir diferencias, y quien no haga un buen descenso puede perder un tiempo precioso. Hará falta no coronar al límite de fuerzas porque luego se precisa mucha concentración y tener una total capacidad de reacción", explicó a EFE el campeón olímpico en Pekín 2008.



Según "Samu", quien se encuentra preparando la Vuelta a España, "la bajada del Mont du Chat es complicada, tiene una carretera estrecha, entre árboles, y se puede jugar a provocar el fallo del rival. Hay veces que te arriesgas para forzar al rival, es parte del juego".



Tras ver la bajada del puerto del Jura en el pasado Dauphiné, Samuel Sánchez considera que "el descenso tampoco es especialmente peligroso, las curvas tienen visibilidad, no son ciegas, pero hay que tratar de trazar bien, con seguridad. Cada uno pondrá su límite del riesgo".



"Mañana pude ser un buen día para Alberto Contador, y también para Froome, quien ha mejorado mucho en los descensos. Son dos de los corredores que podrían buscar el fallo de Aru, quien no es tan hábil bajando. Los que estuvieron en el Dauphiné tendrán ligera ventaja, aunque los demás habrán ido a ver la bajada y el resto de puertos", aseguró.



Ante la trascendencia que pueda tener la etapa para la general, Samuel no cree que tenga que ser decisiva.



"No tiene por qué ser decisiva porque estamos en la primera semana aún, más bien habría que esperar a la última semana, donde hay dureza y la fatiga se tiene que notar. Por desnivel si será una etapa dura y puede aclarar la general, por lo menos señalando a los que no van a ganar".



Samuel Sánchez observó que "a diferencia de otros años los desniveles de los puertos son más exigentes. Los puertos son más cortos, pero más duros, tipo Giro de Italia. Mañana es un día para lograr diferencias".



Preguntado sobre cómo ha visto a los favoritos hasta el momento, Samuel subrayó la igualdad entre los primeros clasificados.



"Hasta el momento Froome llega con ventaja y a Contador no le veo mal, está en la pelea. Los diez primeros de la general están en un minuto. A Nairo hay que ver cómo evoluciona y saber si el Giro le pasa factura".

