Unzue:"Las victorias de Valverde son especiales, es el ciclista más vigilado"

Desde hace 16 años, Alejandro Valverde nos está llevando con su regularidad a que sus victorias superen a mitos del deporte, como el propio Eddy Merckx. El otro día, después del triunfo en la Flecha Valona, el diario belga más importante dedicó la mitad de la portada a Valverde y Eddy Merckx, un tratamiento que confirma en que se está convirtiendo en un mito", dijo el director del Movistar en la sede del equipo.



Unzue se refirió a "un año que está siendo excepcional por cómo están saliendo las cosas".



"Estamos viviendo momentos importantes con unos resultados que dan tranquilidad, y porque esos resultados han consolidado la condición de lideres de Nairo y Alejandro".



Según el técnico de Movistar, la racha de victorias "no es normal y no durará toda la vida", pero les hace "vivir momentos de gran felicidad por todo lo que supone".



"No sé si Alejandro es el mejor, es uno de los grandes, y eso no es fácil porque le han precedido gente con historia, vencedores de grandes vueltas, de mundiales y clásicas".



No obstante, explica Unzue, "Valverde siempre ha estado en la elite mundial. No es mejor que nadie, es diferente. Ha destacado en todas las especialidades: cronos, esprint, carreras de una semana, grandes vueltas... ha hecho de todo. Solo le queda un Mundial, y el ciclismo y esa carrera está en deuda con el".



"He tenido el honor de dirigirle los últimos 13 años. Es un privilegio, es un hombre colaborador ocurra lo que ocurra, es un facilitador. Tiene la virtud de convertir cualquier carrera en un objetivo, y nos permite ir con la tranquilidad de un gran líder, Donde no gana está muy cerca", comenta con emoción.



Para su técnico durante más de tres lustros, "El Bala" es "cada vez igual de bueno, o mejor", algo muy difícil porque siempre es el hombre a controlar en las carreras.



"Le controlan todos los rivales, que toman las decisiones en función de lo que haga él. El valor de sus victorias se multiplica, en la Lieja llevó la emoción hasta el final. Estuvo pendiente de Martin, viendo si se movían, nadie colaboró y cuando arrancó les sacó a todos de rueda, les soltó a todos, ganó a su estilo".



Unzue, en vez de declive, ve en Valverde todo lo contrario, "por su experiencia, su tranquilidad, lo que le permite que siga disfrutando".



"No se obsesiona con ganar. Esa falta de presión le lleva a lograr todas esas cosas que le colocan como un mito", añade.



A pasar de su enorme palmarés con más de 100 victorias, Unzue valora la mentalidad siempre colaboradora del ganador de la Flecha Valona y Lieja.



"Con la temporada que lleva no se atribuye galones. Nairo será el líder del Tour, es un corredor que sigue creciendo y esperamos el momento. Ahora llega el reto de Italia, a ver cómo termina. Habrá tiempo para que recupere antes del Tour, pero saldremos con dos grandes corredores en Francia".



También destacó la figura del murciano dentro del pelotón, ídolo de muchos jóvenes y veteranos.



"El sentido de admiración es desde todos los lados: mánagers directores, corredores.. todos le profesan admiración. Saben de la dificultad para conseguir estas cosas, a sus años, con esas formas. Todos le respetan y admiran". EFE