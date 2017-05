Quintana:"No sé si podré ganar Giro y Tour, es el primer intento"

Otros Deportes

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), el principal favorito para ganar el Giro del Centenario, señaló que no sabe "si será posible ganar el mismo año Giro y Tour, ya que afronta su primer intento de doblete y habrá rivales difíciles".



"No sé si es posible ganar el Giro y el Tour en el mismo año. Esta es la primera vez que lo intento. Primero tengo que ganar el Giro, una carrera de la que guardo un gran recuerdo de la primera vez que participé en 2014. No podía faltar a la edición del Centenario", señaló Quintana en la rueda de prensa previa al comienzo de la carrera este viernes en Alghero (Cerdeña).



El ciclista boyacense cree "que hay equipos de gran potencial en la carrera de este año y muchos rivales que lucharán por la general", los cuales definirán la primera lista de candidatos ya en la cuarta etapa con final en el Etna.



No obstante, en un recorrido montañoso, ideal para el colombiano, que incluye cinco finales en alto y dos etapas contrarreloj que suman 70 kilómetros, la última semana será crucial en opinión del líder de Movistar.



"La semana decisiva será la última aunque y espero tener el mejor resultado posible", señaló Quintana.

EFE