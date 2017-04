Gilbert, lesionado, se perderá Flecha Valona y Lieja-Bastoña

Otros Deportes

Gilbert detendrá la campaña de clásicas de primavera por una lesión en el riñón derecho que requiere una semana de recuperación completa, que le fue diagnosticada en el hospital donde fue atendido después de su triunfo en la Amstel.



Después de la ceremonia del podio y de la conferencia de prensa, el campeón belga fue al hospital para someterse a exámenes médicos, ya que todavía sentía dolor en su lado derecho, consecuencia de la caída en la que estuvo implicado durante la carrera.



"Cuando me caí sentí dolor, pero una vez que volví a subirme a la bicicleta las cosas fueron mejorando y el dolor desapareció. Desafortunadamente después de la carrera el dolor de espalda regresó, así que con el médico del equipo decidí ir a al hospital para hacer pruebas", explicó Gilbert.



Según comentó el "Rey de Flandes", hay razones para ser optimista. "Afortunadamente no es nada serio, y si todo va bien, en una semana voy a empezar a entrenar de nuevo ", aseguró.



El tercer ciclista de la historia que gana Flandes y Amstel en la misma temporada, hizo un análisis de su exitosa campaña de primavera.



"Es uno de mis mejores años, pero mirar atrás y ver lo que he logrado me hace sentirme aún más feliz".



Gilbert lamenta no poder tomar la salida en Flecha Valona y Lieja "porque estaba en una condición óptima", pero confía en su equipo, convencido de que "obtendrá buenos resultados". EFE