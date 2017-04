Panthers retienen a Kawann Short con extensión de cinco años

Otros Deportes

Los Panthers de Carolina se aseguraron de que la situación contractual de Kawann Short no terminara como la de Josh Norman hace un año.

Los Panthers retuvieron a Short, su jugador franquicia, con una extensión de contrato por cinco años el lunes, con lo que el defensive tackle permanecerá con el equipo hasta la temporada 2021.

El trato es por 80 millones de dólares, de acuerdo con una persona al tanto de las negociaciones, y quien solicitó el anonimato al hablar con The Associated Press dado que el equipo no publica los términos económicos de sus contratos.

En 2016, los Panthers habían dado al cornerback Norman la categoría de jugador franquicia, pero después retiraron la oferta al no poder llegar a un acuerdo en la extensión de contrato. Norman se convirtió en agente libre y firmó un cuantioso contrato pocos días después con los Redskins de Washington, lo que dejó un hueco en la línea secundaria de Carolina.

"Sabía que no se iba a convertir en una situación (como la de Norman) porque sabía que o firmaba la oferta (de franquicia) o recibiría una extensión", aseveró Short en lunes en una conferencia telefónica.

El contrato convierte a Short en uno de los defensive tackles mejor pagados en la liga. Short, de 28 años, ha sido titular en 41 partidos en cuatro temporadas con Carolina, entre ellos los 32 de las últimas dos campañas. Registró 55 tecleadas en cada una de sus últimos dos años, y sumó 17 capturas —11 de ellas en 2015, cuando ayudó a los Panthers a llegar al Super Bowl. /AP