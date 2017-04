Scarponi, primer líder del Tour de los Alpes; Landa pierde medio minuto

Otros Deportes

Scarponi se mostró como el más fuerte dentro de un reducido grupo que se jugó la victoria, en el que no se encontraba el español Mikel Landa (Sky), defensor del título, quien perdió 26 segundos en meta y 36 en la general.



Scarponi, de 37 años, asumió con éxito los galones del Astana en ausencia del líder, Fabio Aru, ya que el corredor de Filottrano se metió en el grupo de favoritos en la subida final y pudo imponerse por velocidad en los últimos metros al británico Geraint Thomas (Sky) y al francés Thibaut Pinot (Francaise).



La jornada se decidió en el ascenso de 3,5 kilómetros hacia la meta de la capital del Tirol, donde aparecieron los favoritos nada más echarse abajo la escapada del día, que protagonizaron sin renta alguna los italianos Francesco Gavazzi (Androni) e Iuri Filosi (Nippo).



Filosi aún trato de rebelarse ante lo inevitable, pero el impulso del Sky hizo imposible la hazaña del dúo de cabeza. La escuadra británica buscaba la etapa y el liderato para Thomas y Landa, pero el español no apareció a la hora de la batalla, por lo que su compañero galés se hizo acreedor a portar la condición de líder en el Tour de los Alpes.



El francés Elissonde (Sky) seleccionó el grupo con un ritmo muy exigente, pero el Ag2r metió delante a un combativo Domenico Pozzovivo que saltaba a cualquier intento, incluso al que asumió Thomas a 2 kilómetros de meta.



Atento a las maniobras estuvo el veterano Scarponi, ganador del Giro 2011 tras la descalificación de Alberto Contador. El ciclista transalpino se incrustó en el grupo de favoritos que se iban a jugar el honor de ganar la etapa y estrenar el maillot de líder.



Thomas trató de rematar el trabajo del Sky en toda la etapa, pero no contaba con un Scarponi rápido y audaz en los momentos decisivo. El capitán del Astana levantó los brazos como vencedor, escena que no se producía desde 2013. Marcó un tiempo de 3h.32.15 y con la bonificación de 6 segundos subió al podio a enfundarse la 'maglia' de primer líder de la prueba.



Este martes se disputa la segunda etapa entre Innsbruck y Innervillgraten, con un recorrido de 181 kilómetros. Scarponi defenderá el liderato con 4 segundos sobre Thomas y 6 respecto a Pinot. Landa comienza con un retraso de 36 segundos. EFE