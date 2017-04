La IAAF mantiene los 50 km marcha en su programa

Otros Deportes

La prueba larga de marcha permanecerá, por tanto, en el programa de competición de la próxima edición, Tokio 2020.



Los 50 km marcha, una prueba que hasta ahora sólo se viene disputando en categoría masculina, forman parte del programa olímpico desde los Juegos de Los Ángeles'32.



"El Consejo ha acordado no proponer la retirada de ninguna disciplina del actual programa olímpico, dado que los atletas llevan ya un año preparando los Juegos del 2020. Cualquier iniciativa será referida al siguiente ciclo olímpico", explica la IAAF.



Con respecto a Rusia, actualmente inhabilitada para participar en cualquier competición fuera de sus fronteras, el nuevo informe de seguimiento de las reformas no ha satisfecho a la IAAF.



El Grupo de Seguimiento asegura que desde su último informe se han hecho "pocos progresos" y no se está cumpliendo la hoja de ruta con las medidas que exige la IAAF para rehabilitar a la Federación Rusa.



"El Consejo se encuentra decepcionado y preocupado al conocer que las medidas que la Federación Rusa se comprometió a adoptar este año siguen estando lejanas. En particular la situación del atleta Andrey Dmitriev, un campeón del movimiento para el deporte limpio en Rusia, que ha tenido que refugiarse fuera. Cualquier que tenga información sobre un sistema que no ha sido capaz de proteger los objetivos y aspiraciones de los atletas limpios debe sentirse seguro al denunciarlo", afirmó el presidente de la IAAF, Sebastian Coe.



El Consejo Directivo de la IAAF ha resuelto crear un grupo de trabajo sobre premios en metálico presidido por Pierce O'Callaghan y formado por el español José María Odriozola, Duffy Mahoney, Pauline Davis, Paul Hardy y Paula Radcliffe. EFE