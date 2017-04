Rigoberto Urán: "Es una crono que me va bien"

Otros Deportes

Viernes 7| 6:14 pm





Una vez más Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) está en la lucha por la clasificación general de una gran carrera, en este caso la Vuelta al País Vasco. El ciclista colombiano ocupa actualmente el segundo escalón del pódium tras terminar tercero en la llegada al Santuario de Arrate, en Eibar.



Urán es segundo en la general con el mismo tiempo que el líder, Alejandro Valverde (Movistar), el francés Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), el sudafricano Louis Meintjes (UAE Abu Dhabi) y su compañero en el Cannondale-Drapac Michael Woods. Contador, sexto en la tabla, está a 3 segundos.



"Sí, se ha intentado. Teníamos a Woods que estaba muy bien y tratamos de ganar la etapa. Con él lo probamos desde lejos. No se pudo porque es una subida que hace mucha mucha selección, pero lo importante es estar ahí", comenta el colombiano.



"Sabía que estaban ahí adelante [los favoritos] y que tenía que regular. La verdad es que empezaron muy fuerte y me sacaron de punto, pero poco a poco fui para arriba y al final pude llegar con los primeros", explica.



"Mañana se define la Vuelta [al País Vasco] y lo importante es que estamos ahí. Ya veremos qué tal", valora.



"Tengo bastantes esperanzas. Es una crono que me va bien. He visto el recorrido, tanto hoy como ayer. Por qué no, aspiramos a ganar o a estar en el podio. Sería un gran resultado. Por ahora estamos ahí, y por eso mañana vamos a darlo todo", finaliza.

Con información de EsCiclismo