Alex Dowsett gana la crono y el liderato en De La Sarthe

Otros Deportes

Miércoles 5| 6:06 pm





El británico Alex Dowsett (Movistar) es el nuevo líder del Circuito de la Sarthe al imponer su ley en el segundo sector de la segunda etapa, una contrarreloj de 6,8 kilómetros disputada en Angers (Francia), por delante del español y compañero de equipo Jonathan Castroviejo.



El ciclista de Essex, de 28 años Y recordman de la hora en 2015, marcó un tiempo de 7 minutos y 49 segundos y aventajó en 8 segundos a Castroviejo, completando el festival del Movistar, y en 10 al campeón de Francia Arthur Vichot (FDJ). La cuarta plaza también fue para un hombre de la escuadra española, el italiano Daniele Bennati



En la general el nuevo líder es Dowsett, con 2 segundos sobre Vichot y 8 respecto a Castroviejo.



"Es importante para mí haber ganado y sobre todo este año volver a tener una continuidad después de los problemas físicos del año pasado con la operación del hombro. Hice un buen trabajo en Tirreno, en Milan-San Remo y aquí he podido aprovechar mi oportunidad", comentaba Dowsett tras la victoria.



"Es muy bonito haber hecho primero y segundo, y casi tercero con Bennati. Es una buena señal para mañana. Es la etapa más dura, pero lucharemos al máximo. Tenemos un equipo muy fuerte para tratar de mantener el liderato, no solo con Castro y conmigo, también con Bennati, que tiene mucha experiencia, o Arcas, Betancur y Barbero, que también están rindiendo muy bien. La Française des Jeux será nuestro máximo rival y, en especial, Vichot, que está segundo y muy motivado. No será sencillo, pero lo intentaremos al máximo", añade.



"Este triunfo va para Malori. He tenido muy presente cuando me ganó aquí hace dos años y la victoria va para él, esperando su pronta recuperación", finaliza el británico.



La tercera etapa se disputa este jueves entre Angers y Pre-En-Pail Mont Des Avaloirs con un recorrido de 190,3 kilómetros.

EFE