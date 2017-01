Sevilla: "Este segundo puesto es casi un triunfo"

Otros Deportes

Lunes 30| 9:18 pm





El español Óscar Sevilla (Medellìn), valoró como "casi un triunfo" el segundo puesto en la general de la Vuelta a San Juan, que hoy finalizó en la capital de la provincia.



"Ser segundo es casi un triunfo. Tenemos un equipo nuevo que ha nacido con ilusión, gente joven, un patrocinador que ha apostado por nosotros y en la primera carrera grande que hacemos ya subimos al podio. Para mi y para el equipo es un gran resultado, e importante", dijo el ciclista manchego.



Sevilla, de 40 años, destacó además que "para muchos era su primera gran prueba y han sabido estar a la altura, superando todos los problemas que han surgido, sobre todo el calor. Todo ha sido muy positivo en San Juan y por eso me siento muy contento", precisó.



El corredor manchego, profesional desde 1998, cuando debutó con el Kelme, y afincado en Colombia desde hace 10 años, también valoró que a su edad "siga rindiendo bien con la bicicleta".



El único secreto es entrenar y cuidarse bien. Yo salgo a rodar con grandes corredores como Esteban Chaves y Henao, estoy bien preparado y es un orgullo haber ratificado en San Juan que sigo siendo un ciclista competitivo".



"He mantenido la regularidad en toda la semana, tanto en la cronometrada como en la montaña. No ha sido fácil porque hemos tenido jornadas de muchos nervios, con cortes constantes en el pelotón, con tensión. Todo eso lo hemos superado y es algo muy importante", aseguró.



Después de tanto años en el pelotón, Sevilla pudo comprobar que se puede seguir codeando con ciclistas de nivel World Tour.



"Vine a hacerlo lo mejor posible y me sentí bien en todo momento. Había que tener respeto, pero no miedo. El calor ha sido enorme, pero es lo que hay. Elegimos esta profesión y nos tenemos que adaptar a todo".



A partir de ahora, Sevilla disputará algunas pruebas en Colombia y Costa Rica y luego volará a Europa para disputar la Vuelta a Castilla-León, Vuelta a Madrid, Vuelta a Asturias, Campeonato de España y Vuelta a Colombia.



Sevilla, 10 años residente en Bogotá, admite que le hubiera gustado correr con Colombia y participar en un Mundial o Juegos Olímpicos. "Pedí la nacionalidad, pero sigo esperando y no llega", concluyó.

EFE