Richeze: "Trabajo para Gaviria, pero cuando tengo libertad sé responder"

Sábado 28| 10:32 pm





El argentino Maximiliano Richeze (Quick Step) señaló, tras lograr el cuarto triunfo para su formación, que se sentía "feliz por responder a la confianza del equipo y por obtener la victoria en un lugar como La Difunta Correa", un sitio simbólico y de culto en Argentina.



"Estoy muy contento con la victoria, sobre todo por el lugar donde la he conseguido, porque La Difunta es un lugar muy simbólico para los argentinos. Era importante ganar también porque yo trabajo para Fernando Gaviria y Boonen, pero cuando me dan libertad he demostrado que sé responder, como el año pasado en San Luis", dijo.



Richeze ejecutó a la perfección la estrategia del equipo, que era proteger a sus líderes y colocarle en la fuga buena de la jornada.



"La idea era meterme en la fuga si era grande y cuando nos quedamos tres delante, a falta de 60 kilómetros, después de atacar yo, conseguimos una buena ventaja que nos hizo pensar que podíamos llegar. Regulamos, nos entendimos y logramos el objetivo", señaló.



Richeze, quien tiene dos hermanos en el pelotón de la Vuelta a San Juan, Adrián y Mauro, ambos en el Virgen de Fátima, dedicó la victoria a su hija Rebeca, cuyo nombre lo lleva tatuado en la muñeca izquierda.

EFE