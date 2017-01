Sanne Cant es nueva campeona mundial de Bicicross

Otros Deportes

Sábado 28| 5:01 pm





La ciclista belga Sanne Cant ha conseguido imponerse en la prueba élite femenina del Campeonato del Mundo de ciclocross, prueba disputada este mediodía en la localidad luxemburguesa de Bieles.



Con un tiempo de 43 minutos y 6 segundos, Cant se impuso en el circuito de Bieles, en el que se mezclaban el barro y la nieve, superando a la holandesa Marianne Vos y a la checa Kateřina Nash, plata y bronce respectivamente.



Ya en la parte final de la prueba, cuando lideraba la carrera en solitario, Marianne Vos sufrió un problema mecánico con la cadena que le hizo perder toda su ventaja con Cant. La holandesa tiró de clase para reponerse del contratiempo pero no pudo contener a la belga que se imponía al sprint.



Lucía González, decimonovena a 3 minutos y 29 segundos, fue la mejor española en la cita. Aida Nuno acabó trigésimo primera a 6 minutos y 56 segundos.



La competición continuará este domingo a las 11:00 con la prueba masculina sub-23 en la que el español Felipe Orts aspira a superar ese notable sexto puesto de 2016. Jokin Alberdi será el segundo ciclocrossman hispano, aunque pensando en el futuro. El neerlandés Joris Nieuwenhuis, los belgas Eli Iserbyt y Quinten Hermans y el italiano Gioele Bertollini, se presentan como los grandes nombres de la categoría.



Los Mundiales de Bieles finalizarán con la prueba élite masculina (15:00) con el enésimo duelo entre Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert, incluso con el recuperado Lars Van der Haar en liza. Ismael Esteban será la baza española más sólida, acompañado por Javier Ruiz de Larrinaga, Kevin Suárez y Aitor Hernández.

/Con información de EsCiclismo