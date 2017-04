Mollema: "Será complicado, pero espero ganar esta bonita carrera"

Otros Deportes

Bauke Mollema (Trek), nuevo líder de la Vuelta a San Juan, señaló que espera "ganar esta bonita carrera", aunque es consciente de que "aún será difícil hasta la última jornada".



"Soy el líder pero las diferencias no son grandes. Espero ganar esta bonita carrera, pero aún debemos controlarla en los próximos días. Mañana tenemos una etapa larga, hará calor y tocará sufrir", dijo el líder del Trek.



Mollema se mostró muy contento con el maillot azul al termino de una "etapa muy dura, disputada a ritmo muy alto, en la que se ha notado la falta de oxígeno según ascendíamos al Alto Colorado".



El líder se mostró ilusionado con su objetivo del año, que o es otro que "hacerlo bien en el Giro de Italia".



"Espero llegar al Giro en perfectas condiciones. He entrenado muy bien durante dos meses y después de San Juan me tomaré un descanso antes de ir al Tour de Abu Dhabi. De momento, ganar aquí sería un gran impulso moral y de confianza", concluyó.

EFE