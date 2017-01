Rui Costa:"Llevaba mucho tiempo buscando una victoria"

Otros Deportes

Viernes 27| 4:50 pm





Costa, de 30 años y excorredor del Movistar, donde militó cinco temporadas, no ganaba desde el Dauphiné de 2015. Desde entonces el ciclista luso tenía una espina clavada.



"Es algo que buscaba desde hace tiempo y para mi es muy importante, y también me hace feliz por el nuevo equipo. Es una buena forma de comenzar la temporada", dijo.



Costa explicó que la jornada reina "ha sido difícil desde el inicio, con muchas fugas y un ritmo muy elevado. Además se ha notado la falta de oxígeno por la altitud, lo que ha complicado más el ascenso", señaló.



El ciclista luso admitió que pasó "momentos complicados, pero al final probé a responder a los ataques, que fueron muchos, y vi que no me descolgaba. Luché por un buen puesto y me encontré con la victoria".



Otro obstáculo de la jornada fue el intenso calor, con temperaturas superiores a los 30 grados.



"Ha hecho mucho calor, pero vinimos a San Juan 5 días antes para aclimatarnos y al final nos adaptamos. En Europa ahora las temperaturas son muy bajas y yo prefiero el calor al frío", concluyó. EFE