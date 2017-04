Rusa Lébedeva recurrirá decisión del COI de quitar dos preseas olímpicas

La atleta rusa no estuvo de acuerdo con la decisión./Cortesía

La rusa Tatiana Lébedeva, campeona olímpica, europea y mundial de salto de altura y triple salto, anunció este miércoles que recurrirá la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de desposeerle de las dos platas que se colgó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.



"Está el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana. Sólo recurriré a través de él. Pero no descarto acudir a los tribunales ordinarios suizos, ya que el COI se encuentra en Suiza", dijo Lébedeva a la agencia Interfax.



Lébedeva, que se retiró en 2013 para ser elegida Senadora, negó haber consumido sustancias prohibidas y recordó que el COI revisó sus pruebas hasta el final de su carrera y "todo era normal", pero admitió que tendrá que demostrarlo "en el terreno legal".



"No me considero culpable. Yo siempre tuve un lema: nunca rendirme y luchar hasta el último intento. Por eso, haré todo lo que esté en mi mano", subrayó.



Recordó que con vistas a los Juegos de Pekín se sometió a tres pruebas antidopaje, incluido antes y después de competir en la capital china,



"La primera vez, después de los Juegos, todo era normal. Al año siguiente la revisaron y también todo estaba bien. Y justo ahora después de ocho años de repente ocurre que encuentran una sustancia", señaló.



Y se preguntó cómo se conservó la prueba y por qué se abrió sin su presencia.



El COI informó este miércoles en un comunicado que Lébedeva dio positivo por turinabol al ser revisados los análisis a los que se sometió en la capital china.



Además, ordenó al Comité Olímpico Ruso (COR) que devuelva "lo antes posible" las medallas logradas por su atleta, considerada una de las mejores saltadoras de la historia y que aún ostenta el récord del mundo en triple salto en pista cubierta (15,36 metros).



Lébedeva se colgó el oro en longitud y el bronce en triple en los Juegos de Atenas 2004, y también fue plata en triple en Sydney 2000, además de campeona mundial al aire libre en otras tres ocasiones.



Cuando la federación rusa fue suspendida por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) a finales de 2015, Lébedeva reconoció que Rusia había cometido "excesos", pero que la nueva generación de atletas rusos estaba limpia.



Anteriormente, otra estrella del atletismo ruso, Anna Chicherova, también fue privada del bronce que se colgó en Pekín en salto de altura también por consumo de turinabol.



El COI prolongó el 7 de diciembre pasado "hasta nuevo aviso" las sanciones por dopaje de Estado contra Rusia en vísperas de la publicación del segundo informe McLaren, que cifró en más de mil el número de deportistas rusos implicados en ese programa.

