Boonen:"Es un orgullo ser el ídolo de campeones como Sagan o Kwiatkowski"

Otros Deportes

Miércoles 25| 6:58 pm





Campeón del Mundo en Madrid 2005, "El Tornado" repasó su trayectoria y habló de su corto futuro en San Juan, donde una victoria de etapa le ha inyectado moral en su camino hacia el quinto adoquín en el "Infierno del Norte". Ídolo de campeones y ejemplo para los jóvenes, la familia y las ganas de vivir otra vida le convenció para poner fecha a su jubilación.



"Hay un momento en que tienes que parar. Claro que me encuentro bien y me sigue gustando todo del ciclismo: entrenar, estar aquí compitiendo, hablar de tonterías con los compañeros, atender a la prensa...pero es cierto que todas esas cosas cada vez me cuestan más. Llega el momento de parar", dijo "Tommeke", amable, atendiendo a la prensa en su hotel de San Juan.



Boonen, con un palmarés envidiable que incluye 3 Tours de Flaandes, 3 Gante Wevelgem, 5 E3 Harelbeke, 6 etapas del Tour y 2 de la Vuelta, se ha dado cuenta que detrás de la bicicleta y de la línea de meta hay una familia que le espera.



"La verdad es que quiero dedicar más tiempo a la familia. Tengo dos hijas que le preguntan a su madre por mí. Me voy por mi familia y mi vida privada. Además, me marqué el objetivo de retirarme estando en lo alto y éste es el momento", dijo.



El gigante de Mol tiene innumerables seguidores en todo el mundo, "pero ellos", dice, "sabrán entender esta decisión".



"Creo que también será un momento difícil para ellos, pero ¿qué puedo hacer?. Sé que lo comprenderán porque ya no tengo 25 años, voy a cumplir 37, y ya con esta edad tienes más días malos que buenos. La vida no es todo un cuento de hadas, detrás del ciclismo hay una vida real. En los últimos años he puesto los cimientos para una nueva vida".



Aunque sea un ejemplo sobre todo para los más jóvenes, Boonen puede presumir de ser el ídolo de otros campeones.



"Sé que soy un ejemplo para muchos porque hay corredores que me dicen que soy su ídolo. Algunos de ellos, campeones como Sagan o Kwiatkowski me dicen que empezaron a montar en bicicleta porque me veían a mi, y se compraban las mismas zapatillas que llevaba yo. Eso para mi es un orgullo", confesó.



Repasando sus 16 años de profesional, el peso de un rico palmarés reposa ante todo en los 4 adoquines de la París Roubaix, donde nació como corredor y donde se despedirá, eso sí "tomando la última ducha en el autobús del equipo y no en el velódromo", como la primera vez en el lejano 2005.



"Todo el mundo me habla de la París Roubaix. Es cierto que para mi es una carrera especial, pero muchas más carreras, me concentro en todas ellos es intento ganar. El Tour de Flandes?. En Bélgica es una carrera más, no es tan especial como la Roubaix", dice.



Siempre hay momentos de gloria y otros de pena en la carrera de todo profesional. La Roubaix 2012, último monumento que ganó, vuelve a la cabeza de Boonen como mejor recuerdo. El peor tiene tintes trágicos.



"Sin duda el peor día fue la muerte de Wouter Weylandt en el Giro 2011. Yo estaba concentrado en Font Romeu cuando me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente. Tomé una ducha y mi madre me confirmó que había muerto Wouter. Fue terrible. Enseguida quise ir a su casa, pero esperamos al día siguiente", recuerda con tristeza.



Tampoco olvidó Boonen otros momento más reciente y que pudo acabar de la peor manera.



" Fue tremenda la caída que sufrí en Abu Dhabi en enero 2015, con una fractura de 15 centímetros en el cráneo, pero por suerte lo pude superar y estoy orgulloso de ello. El médico me dijo que tardaría 6 meses en volver a montar en bicicleta, pero volví en abril a la Roubaix e hice segundo. Entrenaba entre 2 y 3 horas al día y me encontraba agotado. Fue un milagro", recordó.



Aunque queda toda la temporada por delante, Boonen ya tiene planes en mente para llenar su tiempo fuera de los entrenamientos como corredor profesional.



"Tengo muchas cosas que hacer: conducir coches, dar paseos por la montaña y sobre todo tender mi familia. Es como si tienes muchas cosas guardadas en la nevera y puedes abrir la puerta para coger cosas. Yo haré lo mismo".



Precisó el gigante de Mol que lo primero que piensa hacer el lunes 10 de abril después de la París Roubaix es tumbarse en el sofá y ponerse "a pensar"



Eso sí, será difícil que el considerado como uno de los mejores clasicómanos de la historia se aparte definitivamente del pelotón.



"No sé si seguiré en el ciclismo como director, es mucha responsabilidad. Tengo que buscar mi sitio. Me gustaría seguir en el mundo del ciclismo. Con el Quick Step hay alguna negociación", confesó.



Para finalizar, Boonen dejó su opinión sobre un tema polémico en el ciclismo actual: el uso de los frenos de disco.



"Los frenos de disco son simplemente mejores que los tradicionales. Las innovaciones al principio asustan y luego se aceptan. Lo mismo ocurrió con los cambios electrónicos. Creo que los que critican los frenos de disco es porque no conocen cómo funcionan", explicó.



Tampoco entiende Boonen los problemas de seguridad que algunos exponen.



" Los tradicionales también son peligrosos, pero también tiene peligro la corona, los platos, el manillar...todo es peligroso cuando te caes". EFE