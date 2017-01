Anacona: "Esta edición de la Vuelta a España promete y me hace ilusión"

Otros Deportes

Miércoles 25| 4:16 pm





Winner Anacona, ciclista colombiano del Movistar, desveló que esta temporada tiene pensado participar en el Giro de Italia, en el que acompañará a su compatriota Nairo Quintana, y también en la Vuelta a España, que "promete" en esta edición.



Anacona, de 28 años, cumple su tercera temporada en el equipo Movistar, que lleva cuatro años consecutivos siendo el número uno del mundo de la clasificación UCI World Tour.



"Es gratificante estar en el Movistar. Los pequeños granos que se aportan sirven para estar ahí como mejor equipo del mundo y es bonito porque se reconoce lo colectivo la labor de todos. Eso hace que queremos trabajar mejor y ahora queremos un quinto año consecutivo, que sería bonito", dijo Anacona.



El ciclista colombiano afronta esta temporada un calendario de competición exigente que tiene, como grandes rondas, el Giro de Italia y la Vuelta a España.



"Esperemos que la salud nos acompañe porque las piernas son las que nos ponen en su sitio", declaró Anacona, que en el Giro de Italia ayudará a su compatriota Nairo Quintana a intentar repetir la victoria final de 2014.



"Es un reto bonito para Nairo. Al Giro irá para preparar el Tour, pero creo que también tiene muchas opciones de ganar. Es el centenario de la carrera y pasará a la historia. Yo creo que tiene galones para disputar las dos carreras al cien por cien y se lo puede llevar", confesó el ciclista de Tunja, que se muestra ilusionado con acudir al Giro.



"Me hace ilusión ir al Giro porque es la edición cien, crea expectativa y es algo espectacular. Además vivo en Italia, es como mi segunda patria casi y solo he corrido un Giro, el que ganó Nairo, pero en diferentes equipos, porque yo estaba en Lampre", apuntó.



La otra gran ronda que tiene previsto correr este 2017 es la Vuelta a España, a la que no acude desde 2014, cuando quedó en el vigésimo séptimo puesto.



"A la Vuelta le tengo mucho aprecio, aunque llevo dos años sin hacerla. La hice con Lampre y fue la que me dio a conocer ganando una etapa. En España hay terrenos complicados, duros y terrenos quebrados. Esta edición promete bastante y me gustaría repetir la experiencia", concluyó.

EFE