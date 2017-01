Boonen:"En Roubaix empecé y terminaré como corredor, para mí es simbólico"

Otros Deportes

Martes 24





"Estoy muy contento con la victoria. El plan ha salido perfecto. Ayer preparamos el esprint para Gaviria y hoy para mi. Ganar es siempre difícil y el equipo lo seguirá intentando hasta el final, incluso para ganar la carrera. De momento he aprovechado la oportunidad y por eso estoy contento", comentó.



"Tommeke", de 36 años, comentó que no por dejar el ciclismo en abril va a estar toda la temporada pensando que es lo último que hace, y apuntó al gran objetivo del "Infierno del Norte".



"La verdad es que no estoy pensando a cada momento que todo lo que hago es lo último por ser la temporada de mi despedida. Mi único objetivo y en lo que pienso es en llegar a tope a la París Roubaix. Allí nací como corredor y allí terminaré. Eso es algo muy simbólico para mi", aclaró.



Boonen recordó que, aunque sea belga y en su país haga frío, él prefiere correr con calor. Sobre el ambiente en las llegadas se sintió "emocionado" porque "la gente te aplaude y te apoya aunque aquí no seas demasiado conocido". EFE