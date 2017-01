Isinbáyeva estalla tras documental sobre dopaje de Estado en Rusia

Otros Deportes

La doble campeona olímpica de salto con pértiga, Yelena Isinbáyeva, estalló hoy tras la emisión de un nuevo documental de la televisión alemana que denuncia el dopaje de Estado en Rusia.



"¿Por qué los informantes no contactan con las autoridades en vez de filmar material con una cámara oculta para después venderlo? ¿Por qué no acuden al Ministerio de Deportes o a la agencia antidopaje para denunciar las violaciones?", escribió la rusa en Instagram.



Isinbáyeva, presidenta del comité de control de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), se pregunta por qué el deporte ruso se enfrenta de nuevo a "acusaciones colectivas" sobre su limpieza "sin prueba alguna".



"Estoy en contra del dopaje, en contra de aquellas personas que violan las reglas antidopaje, pero también estoy en contra de aquellos que sin evidencia o motivo (...) ponen en duda la existencia de un deporte limpio y de deportistas limpios en Rusia", aseguró.



Denunció en particular que los deportistas honestos sean denigrados "exactamente por aquellos atletas que fracasaron en el deporte" y que "quieren ganar dinero" con esas denuncias infundadas sobre el dopaje masivo en Rusia.



Isinbáyeva, que se vio privada de luchar por su carta medalla olímpica en Río debido a la descalificación de todo el equipo de atletismo ruso, recordó que ella nunca recurrió a excepciones terapéuticas, a diferencia de otros atletas occidentales.



"Para nosotros, nuestra salud y nuestra reputación son más importantes que 'medallas sucias'", insistió.



En el nuevo documental emitido por la televisión alemana este domingo, el desconocido mediofondista ruso Andréi Dmitriev denuncia que muchos entrenadores suspendidos por su implicación en el dopaje siguen trabajando secretamente para la federación rusa.



Además, Dmitriev denunció que entre un 70 y un 80 por ciento de los atletas rusos consumen sustancias prohibidas.



La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) prorrogó el pasado 1 de diciembre la suspensión de la federación rusa por connivencia con el dopaje, aunque precisó que los atletas rusos podrán competir a título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.



Con todo, el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, confirmó que Rusia no podrá participar en ningún caso como equipo nacional en los Europeos de Belgrado que tendrá lugar en marzo próximo.



Doce atletas rusos ya han solicitado competir bajo bandera neutral y el último en sumarse a esa lista ha sido el campeón olímpico de salto de altura en Pekín 2008, Iván Újov.



Antes ya habían presentado la correspondiente solicitud destacados atletas como Serguéi Shubenkov, campeón mundial y europeo de 110 metros vallas, y María Kúchina, campeona mundial de salto de altura.



En diciembre pasado Ministerio de Deportes de Rusia negó la existencia de un sistema de dopaje de Estado en este país, pero a renglón seguido prometió que investigará las denuncias incluidas en el segundo informe McLaren.



El abogado canadiense Richard McLaren, que preparó dicho informe por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), estimó en más de mil los deportistas rusos implicados en ese sistema entre 2011 y 2015.



El Comité Olímpico Internacional (COI) prolongó en diciembre las sanciones por dopaje de Estado contra Rusia "hasta nuevo aviso".

EFE