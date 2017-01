Alejandra Benítez: "Aún me queda mucho en la esgrima"

Otros Deportes

Martes 24







Rowerth Goncalves

“Siempre se habla de mi retiro, no sé si haga el ciclo olímpico completo, aunque no sería extraño si me ven en Tokio”, afirmó con un tono jocoso la cuatro veces representante de Venezuela en Juegos Olímpicos, la esgrimista Alejandra Benítez, quien ve su salida de la pedana muy lejos.

Pero Alejandra Benítez reconoce que hay que dar paso a los nóveles para que la esgrima continúe con el auge que comenzó en este siglo. “Aún me queda mucho en la esgrima, pero hay que darle paso a las nuevas generaciones, sino nos quedaremos estancados”, comentó la otrora ministra del deporte, quien comenzó su temporada a finales de 2016.

“Iniciamos la fase de preparación desde octubre del año pasado”, aseguró Benítez, que viene de participar en los Juegos Olímpicos Río 2016, en los que cayó en el tableau de 32. La caraqueña desde hace unos años tiene su campamento de entrenamiento en Moscú, Rusia.

La primera competencia del año la afrontará el 27 de enero en territorio estadounidense. “Tenemos dos semanas entrenando en Moscú para afrontar nuestra primera parada de 2017, que será en Nueva York. Luego iremos a Atenas, para después afrontar la gira por Asia”, confirmó Alejandra Benítez, quien espera este año clasificar para el Mundial que se llevará a cabo en Leipzig, Alemania a partir del 19 de julio.

La criolla, quien siempre se ha mostrado incisiva en sus comentarios, aseguró que en este momento la unión es lo más importante para el desarrollo de la disciplina en el país. “Tenemos que unirnos para que la esgrima venezolana crezca aún más. No puede ser que cada quien jale para su lado. Es un momento en el que tenemos que demostrar que somos un equipo”, atizó.

Alejandra Benítez además continúa el trabajo con su fundación, en la que dicta clínicas en los colegios y en las zonas populares. “No sabemos dónde está el próximo Limardo, Fernández o Benítez. Hay mucho talento en las comunidades populares y tenemos que captarlo”, afirmó.