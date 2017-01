Ya son doce los atletas rusos que solicitan competir con bandera neutral

Otros Deportes

Martes 24| 9:23 am





Redacción Meridiano || EFE



Doce atletas rusos han solicitado ya competir bajo bandera neutral a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) debido a la suspensión de su federación por connivencia con el dopaje.



El último en sumarse a esa lista ha sido el campeón olímpico de salto de altura en Pekín 2008, Iván Újov, según confirmó hoy Dmitri Shliajtin, presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA).



Antes ya habían presentado la correspondiente solicitud destacados atletas como Serguéi Shubenkov, campeón mundial y europeo de 110 metros vallas, y María Kúchina, campeona mundial de salto de altura.



Esa decisión no ha sido bien recibida por algunos aficionados rusos, que han considerado una traición competir a título individual en torneos internacionales, después de que el propio Shubenkov dijera que su decisión no le halaga.



En cambio, tanto el viceprimer ministro, Vitali Mutkó, como el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, como Shliajtin han defendido la actitud de los atletas.



"Si nuestros deportistas son admitidos con bandera neutral, nos alegraremos. De todas formas, ya sabemos que son de los nuestros", dijo Mutkó.



Mientras, Kolobkov aseguró que los que critican a Shubenkov "no saben lo que es el patriotismo y el amor a la patria", ya que los deportistas rusos demostraron su patriotismo en numerosas ocasiones, incluido los Juegos Olímpicos de Río", donde fueron descalificados.