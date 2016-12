La CERS se rebela ante FIRS y no da validez a la Intercontinental

Otros Deportes

Jueves 22| 6:17 pm





Tan sólo tres horas después de que la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) anunciara que la Federación Internacional había autorizado al conjunto catalán la organización de la final, el 29 de diciembre, entre el equipo local y el Huracán de Buenos Aires (Argentina), la CERS ha desautorizado por completo a la FIRS.



El partido entre Vic y Huracán correspondería a la Copa Intercontinental de 2015, entre el conjunto argentino, campeón de la Copa Sudamericana, y el equipo catalán, subcampeón de la Liga Europea, pues el FC Barcelona, que se hizo con el título europeo, renunció a jugar la final.



En un comunicado de cuatro puntos, la CERS explica que conoció este jueves el anuncio de la FIRS "con sorpresa" ya que el reglamento de la Copa Intercontinental de la propia Federación Internacional establece "que la CERS tiene la responsabilidad de garantizar la supervisión de esta competición, conjuntamente con la Confederación Sudamericana y FIRS".



En cambio, según el Comité Europeo éste "no ha sido previamente consultado ni tampoco informado por parte de la FIRS", y el reglamento, además, establece que la Intercontinental del 2015 "tendría que ser disputada en el período comprendido entre los días 1 de enero y 30 de abril del 2016", no después, y recuerda que el campeón europeo "fue el Barcelona".



Por ello, el máximo órgano europeo del hockey sobre patines "no reconoce cualquier validad a la realización de este partido en términos de la atribución del título", y apunta que "siempre es necesario respetar -y hacer respetar- los reglamentos que están en vigor, para garantizar la buena imagen y el prestigio del hockey sobre patines a nivel europeo y mundial". EFE