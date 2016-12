Bruno Hortelano: "Mi mano va cada vez mejor, dolor cero"

Otros Deportes

El campeón de europa de 200 metros lisos, el español Bruno Hortelano reconoció este lunes, durante los premios que concede el diario As, que su mano derecha está cada vez "mejor" después del grave accidente de tráfico que sufrió en septiembre.



Hortelano recogió el premio al deportista revelación y declaró que se encuentra en un buen momento de su recuperación. Para 2017, pidió recuperar también su confianza mental para afrontar nuevos retos.



"La mano va cada vez mejor, cada vez está más destapada. Dolor cero, cada vez tengo más capacidad de movimiento y la ventaja es que uso las piernas para atletismo. Estoy en plena pretemporada y mi objetivo es sentirme yo mismo. Después del accidente eso lo perdí y eso lo que quiero encontrar y quiero ir superándolo", dijo.



Asimismo, Hortelano alabó al resto de premiados y a todos los deportistas olímpicos que lograron medallas en los Juegos de Río de Janeiro: "Están hechos de otra pasta. Lo que han hecho los campeones y los medallistas es una pasada. Quedar entre los tres primeros o ganar es algo impensable en cualquier carrera. Ser el mejor en algo es increíble. Es un honor estar entre ellos. No lo he conseguido aún y me gustaría hacerlo", comentó.



Además, indicó que hace un año, antes de ganar en los 200 metros del campeonato de Europa, no se esperaba todo lo que le ha ocurrido.



"No esperaba que explotara de esta manera y que me apoyara todo un país de repente. Me gusta ver que el atletismo puede salir más al público y que interese. Es un enorme honor. Yo sólo sé que hago lo que sé hacer sin más, como todos. No sé si ni Usain Bolt me conoce. Me encuentro muy bien. La mano está bien y lo demás, lo importante es la cabeza y la confianza, que aún la tengo"



Por último, quiso agradecer el premio a toda su familia, que, aseguró, como él tenía un sueño y, gracias a ellos, pudo recoger el premio que le concedió el diario As.

EFE