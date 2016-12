Mireia Belmonte: "Hay que ir año a año con un final en Tokio lejano"

Otros Deportes

Belmonte, que recibió uno de los Premios As del Deporte, declaró que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro logró un sueño que había perseguido durante muchos años. Por eso, afirmó, se siente "realizada" y explicó como se desarrolló su año previo a la competición olímpica.



"Primero Kazan fue una decisión difícil (no fue al Mundial por una lesión). Había preparado muy bien la temporada. No pude acudir pero tenía los Juegos, el objetivo importante. Este año tengo un Mundial en Budapest a finales de julio. Hay que ir año a año, pero con un final en Tokio que está lejano", declaró.



Asimismo, habló sobre sus sentimientos cuando ganó su medalla de oro: "Es difícil de describir. Era un momento que no me creía. Dos minutos antes era plata olímpica y dos minutos después tenía el oro en mis manos. Pasó todo muy rápido y es difícil de explicar, pasan muchas cosas por mi cabeza", dijo.



"Fue una semana muy intensa. Pasan muchas cosas y hay que estar muy preparada para que no vengan pensamientos negativos. Los nervios no dejan dormir, pero arrancada la semana, se disfruta", agregó. EFE