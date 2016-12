Froome y Quintana consolidan un duelo de época

Otros Deportes

El año que termina ha consolidado un duelo de época en el ciclismo mundial: el británico Chris Froome, triple ganador del Tour y el colombiano Nairo Quintana son los elegidos para la gloria, llamados a mantener en 2017 una pugna que nació en 2013, primer año triunfal en París del líder del Sky.



Aquellos duelos míticos Coppi-Bartali, Anquetil-Poulidor, Merckx-Ocaña o Hinault-Lemond marcaron una era en el ciclismo, con batallas épicas y recuerdos imborrables marcados por la rivalidad. Hoy, con Froome en plenitud a los 31 años y Quintana aún muy joven con 26, son la referencia de la afición a la hora de elegir un favorito para el Tour o cualquier carrera en la que coincidan.



Se avecinan grandes episodios entre dos ciclistas de enormes cualidades, y su cita para la gran batalla está marcada en el mes de julio, en el Tour de Francia. Para Froome será el reto del cuarto Tour, para Quintana, ganador de la Vuelta 2016 y del Giro 2014, la culminación del ansiado sueño amarillo tras dos segundos puestos y un tercero..



Una rivalidad entre Froome y Quintana que ofrece además un choque de estilos. El británico es alto y delgado, posee una cadencia en su pedaleo que a veces le convierte en un torbellino. El líder del Movistar es menudo, un ultraligero con una potencia que le permite volar en las rampas más empinadas. Uno de los mejores contrarrelojistas del mundo ante el quizás mejor escalador del pelotón.



También quedó clara la superioridad del equipo Sky en el Tour de Francia. Froome estuvo blindado por un grupo que bloqueó la carrera de principio a fin, sin fisuras. Solo tuvo que poner su firma y aparecer en la crono y en algún descenso por sorpresa para lograr su tercera conquista de París.



En el Sky nada queda al azar, todo está controlado, al milímetro, y su potencial no para de crecer. Los fichajes fortalecen la estructura, sobre todo para ayudar a Froome en la montaña. El italiano Diego Rosa (Astana) y el francés Kenny Elissonde (Francaise) son dos fichajes de lujo para la escuadra británica.



Quintana cuenta con un buen equipo, pero no del mismo nivel del Sky. La presencia de Alejandro Valverde fue un lujo, pero insuficiente ante el equipo rival. El colombiano, criticado en Francia por falta de agresividad, ofreció mejor imagen en la Vuelta, donde ganó a Froome duelos mano a mano.



El año 2016 ha ensalzado la figura de eslovaco Peter Sagan, el número uno de la lista de la UCI. "El Bicho" ha firmado una auténtica exhibición consiguiendo el doblete en el Mundial de Catar, ganando las clásicas Gante Wevelgem y Tour de Flandes, tres etapas en el Tour y maillot verde por quinta vez. Su clase, y su juventud, 26 años, le convierten en un atractivo central en cualquier carrera.



Para el recuerdo quedó el segundo Giro de Italia para Vincenzo Nibali, quien deja el Astana para liderar el nuevo Bahrain-Merida. "El Tiburón" no brilló el resto del año. Una caída en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Río le privó de una posible medalla.



En la cita olímpica brilló con luz propia el clasicómano belga Greg Van Avermaet, en su mejor temporada, anotándose una etapa del Tour, la Omloop Het Nieuwsblad y el Gran Premio de Montreal.



Mirando el ciclismo español, se comprueba que las nubes vienen negras. Se impone una cuestión sucesoria urgente. Alejandro Valverde, de 36 años, volvió a sorprender completando las tres grandes. Fue tercero en el Giro y sexto en el Tour. Y en las clásicas dejó un récord histórico con su cuarto triunfo en la Flecha Valona.



Mientras, Alberto Contador, de 34 años, se vio obligado a retirarse del Tour por una caída y en la Vuelta quedó fuera del podio, cuarto. Y Joaquim "Purito" Rodríguez, de 37 años, pasó un año sin victorias. El catalán, después de anunciar su retirada y luego rectificar, anunció de manera definitiva que cuelga la bicicleta. Sus dudas se exportan al futuro del ciclismo español.

EFE