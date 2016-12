Joan Barreda: "No me molesta tener presión por ganar el Dakar"

Otros Deportes

En declaraciones a Efe, el piloto de Torreblanca (Castellón) ha reconocido que, aunque sabe gestionarla, la presión va aumentando a medida que pasan las años. "Es una mochila que cada vez va más cargada", ha añadido.



"A veces tienes que desconectar del estrés que provoca trabajar con el equipo y los patrocinadores, pero lo llevo bien", ha indicado el piloto de HRC.



Barreda se ha mostrado "optimista" respecto a su opciones de ganar un Dakar que se le resiste en los últimos años, aunque reconoce que ve "seis o siete pilotos" que podrían llevarse la victoria.



"Las sensaciones este año son muy buenas. No ha habido lesiones y el ritmo encima de la moto ha sido bueno. Hemos repasado en qué se ha fallado en los últimos Dakar y hemos podido cambiar todo lo que se necesitaba", ha explicado el piloto.



Tras no haber conseguido los resultados esperados debido a averías, tanto Barreda como el equipo japonés han centrado su trabajo en la mecánica de la moto. "El principal objetivo de este año ha sido crear un programa de durabilidad para que la moto aguante", ha afirmado.



El castellonense ha reconocido que es "complicado" tener que abandonar por problemas mecánicos. "Cuando se te para la moto ves pasar el año y todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás", ha admitido Barrera, aunque afirma. "Para ganar tienes que pasar por estas cosas".



Aunque no se atreve a calificar el nuevo recorrido como el más difícil desde que el Dakar se corre en Sudamérica, Barrera ha reconocido: "Tiene los ingredientes para serlo".



"El rally va a ser más duro porque tiene más kilómetros de especial. La media diaria de recorrido es más elevada y vamos a estar más tiempo y a más altitud que nunca", ha destacado el piloto del nuevo Dakar.



Además, el rally ha modificado el sistema de navegación para la edición de 2017, una característica que alegra a Barreda. "Se ha vuelto al sistema clásico y será positivo, ya que en los últimos años parecía que estabas haciendo un rally de pista", ha indicado el piloto, que se siente "fuerte" con la nueva modificación.



El castellonense ha remarcado la altitud, que rondará los 4.000 metros en la zona de Bolivia, como el gran aspecto que se debe tener en cuenta.



Por ello, Barrera se ha preparado en Andorra, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde tiene localizada su residencia habitual. "Intentamos pasar el máximo tiempo en Andorra, especialmente en los picos de montaña para aclimatarnos", ha indicado.



La altitud, según el piloto, hace bajar el rendimiento de la moto. "Te cuesta más reaccionar, tienes una sensación similar a un mareo o a una borrachera, y provoca un desgaste físico mucho mayor", ha afirmado el de Torreblanca.



Honda ha tenido el contratiempo de la más que posible baja del argentino Kevin Benavides, lesionado en la mano en una sesión de pruebas.



Barreda no ha podido hablar con su compañero todavía, aunque sí que le ha enviado un mensaje. "Intentaré contactar con él, pero debe estar pasándolo muy mal", ha reconocido el piloto español.



"Esperemos que pueda estar para el Dakar y, si no puede ser, queremos que esté cerca de nosotros durante el rally", ha afirmado Barreda, que lamenta la baja de su compañero al ser "un golpe muy duro para el equipo". EFE