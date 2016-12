Ibargüen dice que el récord mundial de salto triple no le quita el sueño

Otros Deportes

La campeona olímpica de salto triple, Caterine Ibargüen, proclamada como la mejor deportista del año en Colombia, manifestó hoy que el récord del mundo es una ilusión que no le quita el sueño, al referirse a la única asignatura pendiente en su carrera deportiva.



"El récord del mundo es una ilusión, no me quita el sueño, no le pongo ningún lugar, aunque lo trabajaré, pero mi más grande anhelo para 2017 va a ser el Campeonato Mundial", dijo Ibargüen a periodistas tras recibir la distinción otorgada en Bogotá por el diario El Espectador.



Ibargüen, que ganó la medalla de oro en el salto triple de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con un registro de 15,17 metros, se prepara para el Mundial de atletismo que se disputará en Londres del 5 al 13 de agosto de 2017.



La atleta colombiana de 32 años, que además se consagró este año por cuarta vez campeona de la Liga Diamante, dijo que buscará sin presiones el récord del mundo que está en poder de la ucraniana Inessa Kravets con 15,50 metros.



"La verdad es que mi principal motivación es disfrutar de cada competencia que hago, es disfrutar de la emoción que siente cada colombiano cuando entro a una pista. Esas son realmente las más grandes motivaciones que tengo" dijo a periodistas.



Además, dejó entrever su deseo de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Yo espero que Dios me de la fortaleza física y mental para poder estar en los próximos Juegos Olímpicos. Las ganas las tengo, pero tenemos que saber que es un camino difícil, aunque yo quiero correr el riesgo de tener el placer de volver a ir a los Juegos Olímpicos", enfatizó.



Ibargüen, quien hace varios años reside y se entrena en Puerto Rico, aseguró hoy que en algún momento quiere volver a Colombia.



"Cada que puedo estar en Colombia lo disfruto, lo quiero y mi más grande sueño es volverme a vivir aquí. En puesto Rico ya tengo todo adaptado para hacer mis preparaciones de una forma excelente y eso es motivo de estar allá. Agradezco a ese país por la oportunidad que he tenido de preparar todo lo que ha sido mi carrera deportiva, pero un día espero regresar a Colombia", dijo.



Llamó la atención a los deportistas sobre la importancia de prepararse profesionalmente.



"Estudié enfermería e hice una maestría en gerencia de recreación y deporte. No ejerzo porque estoy dedicada al deporte de alto rendimiento, pero es importante que como deportistas nos prepararemos profesionalmente porque esto algún día se acaba", puntualizó.

EFE