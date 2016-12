Andrea Armada: "Quiero asistir al Open de París"

Otros Deportes

Miércoles 14| 9:50 am







Sé que 2017 será difícil pero no pienso parar en diciembre"

Prensa Andrea Armada

Andrea Armada cierra un 2016 de ensueño. La venezolana se bañó de oro en cinco de las seis competencias internacionales que disputó. El próximo 12 de enero cumplirá 17 años de edad por lo que espera asistir al Abierto de París, una de las competencias más importantes de la WKF (World Karate Federation).

“Desde que se me presentó la posibilidad de asistir al Open he estado entrenando muy fuerte porque esas son otras ligas. Sé que 2017 será difícil pero no pienso parar en diciembre. Mi meta es seguir entrenando para estar lista para los compromisos que aspiro afrontar este año”, comenta.

En su último periodo en la división juvenil, categoría junior –de la cual ocupa la primera casilla del ranking nacional– reeditó el oro en el Panamericano de la disciplina, competencia más importante del año: “La preparación fue muy ardua y hubo una planificación de entrenamientos en función a esa cita. Estoy muy feliz y agradecida de haber logrado todo lo que me propuse. Al momento de competir no pienso en quien soy ni que tengo que ganarle a otra persona. Mi desafío es conmigo misma. Procuro no crecerme.”

Sobre Tokio 2020

La incursión del Karate a las olimpiadas coloca a esta disciplina en el ojo del huracán. Arturo Castillo, Presidente de FVKD (Federación Venezolana de Karate), señala cuál será parte del periplo que deberán seguir los atletas que pretenden asistir a Tokio: “Por ahora la WKF no ha dado las fechas del clasificatorio. Tenemos un grupo de muchachos que cuentan con un gran talento, pero primero debemos asegurarnos de que Venezuela esté en la cita.”

Castillo también se refirió a Armada: “Es una muchacha muy preparada al igual que el resto de los jóvenes criollos que buscan un cupo a Tokio. Deberá esforzarse para sobresalir en el grupo.” Asimismo comenta que aún no ha sido anunciada la lista definitiva de los atletas que asistirán al Open de París.

La principal meta a largo plazo de Andrea es clasificar a la magna cita olímpica: “El hecho de que el karate sea olímpico le da un respiro increíble a la disciplina, porque ahora la gente va a saber lo que uno siente cuando compite y lo que amamos de este deporte”, comenta.