Silnov denuncia posible fraude en elecciones a federación atletismo de Rusia

Otros Deportes

Jueves 8| 7:50 pm





El excampeón olímpico de salto de altura Andréi Silnov denunció hoy un posible fraude en las elecciones a la presidencia de la Federación de Atletismo de Rusia (FRA), que se celebrarán este viernes.



"Los delegados dicen que les llaman, incluso desde el Ministerio de Deportes, para exigirles que voten por la candidatura de (el actual presidente de la federación, Dmitri) Shliajtin. De esa forma, se ejercen presiones administrativas", dijo Silnov a medios locales.



Silnov, que también es uno de los candidatos junto a la plusmarquista mundial de salto con pértiga Yelena Isinbáyeva, también cuestionó la decisión de celebrar las elecciones a puerta cerrada.



"¿Para qué necesitamos ese secretismo? Los extranjeros preguntan si de nuevo Rusia quiere ocultar algo. Al contrario, debemos ser abiertos, cooperar con todos. No tenemos nada que esconder", subrayó.



También criticó el hecho de que los delegados de la comisión que supervisará la votación sean elegidos por la directiva de la FRA, en la que la mayoría de sus miembros son moscovitas.



"Las papeletas no garantizan la limpieza de las elecciones por si mismas. Manipularlas es sencillo. No descarto que haya fraude. El recuento de votos debe ser público, pero no quieren hacerlo", señaló.



Hace unas semanas el saltador ya criticó a Shliajtin por presentar su candidatura, cuando su gestión desde que asumió el cargo tras la dimisión en 2015 de Valentí Balájnichev ha dejado mucho que desear.



A su vez, Silnov ha negado que haya dopaje de Estado en Rusia y llamó a solucionar cuanto antes la exclusión de los atletas rusos de las competiciones internacionales, que ya les impidió participar en los Juegos Olímpicos de Río.



Precisamente, el Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) decidió mantener la pasada semana la suspensión de la FRA, aunque sus atletas podrán competir a título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.



El británico Sebastian Coe, presidente de la IAAF, confirmó que Rusia no podrá participar en los Europeos en pista cubierta que se celebrarán en Belgrado en febrero próximo.



El deporte ruso intenta mejorar su imagen con nombramientos de antiguos deportistas para altos cargos como es el caso del campeón olímpico de esgrima, Pável Kolobkov, designado recientemente ministro de Deportes en sustitución del criticado Vitali Mutkó.

EFE