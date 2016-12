Betalú se lleva la etapa reina y Tamayo acaricia la victoria

Otros Deportes

Miércoles 7| 4:45 pm





El español Josep Betalú (Taymory-Speedsix) se ha llevado la victoria en la etapa reina de la Titan Tropic Cuba, un recorrido disputado en Viñales, de 86 kilómetros, por delante del colombiano Diego Tamayo (Tamayo Team by Podium), quien consiguió 38 segundos más de diferencia en la general respecto a Roberto Bou (Tomàs Belles Cannondale).



En un recorrido más técnico que en jornadas anteriores, un trazado por senderos en medio de los mogotes, un paisajes kárstico característico de la zona, los favoritos jugaron sus cartas y los que salieron ganando fueron Betalú y Tamayo.



El primero, vencedor de la Titan Desert, echó por tierra sus opciones de victoria en la primera etapa a causa de diferentes problemas técnicos, mientras que el segundo se dedicó a marcar durante todo el recorrido al joven Roberto Bou, que era el único que podía ponerle en duda la victoria.



"He estado controlando a Bou en toda la etapa, no me he preocupado de nada más. Al final le he visto flaquear y he decidido tirar un poco", ha dicho el colombiano.



Tamayo admite que la etapa de hoy era la que más le preocupaba y mañana repetirá la táctica en el último capítulo de la Titan Tropic que tendrá lugar en la playa de Cayo Jutías. "Mañana es una etapa llana y para mis condiciones será mejor", ha dicho.



La etapa se decidió a siete kilómetros del final. Para entonces Betalú, que circulaba con Tamayo, Cristofer Bosque (Tomàs Belles Cannondale) y el cubano Yoandi Freire decidió jugársela y le salió bien.



"Hoy era mi día para luchar por la victoria. Estoy muy contento, aunque admito que ayer fui ambicioso y gasté muchas energías", ha asegurado.



Betalú rompió el grupo desde el principio, se fue con Tamayo, Bosque y Freire, pero desde atrás reaccionaron y todo se decidió al final.



"Ahora ya puedo correr con tranquilidad. Tengo el trabajo hecho. Soy un corredor de todo o nada. Mañana lo daré todo e intentaré repetir la victoria, aunque seguro que no será fácil", ha indicado Betalú.



Roberto Bou, ganador de la etapa de ayer y aspirante a la victoria, no tuvo un buen día y apenas dispuso de oportunidades para intentar atacar a Tamayo. De hecho al final se dejó 38 segundos más con el colombiano.



Ahora Tamayo tiene 3:34 sobre Bou, mientras que el colombiano Yoandi Freire es tercero a 7:06. Ellos tres, salvo sorpresa, conformarán el podio de la segunda edición de la Titan Tropic, ya que en la etapa final de mañana, un recorrido llano entre Viñales y Cayo Jutías de 68 kilómetros en las que, en principio, no tiene que haber sorpresas.



En féminas, la cubana Marlies Mejías volvió a imponerse por escaso margen sobre su compatriota Olga Echenique y la española Núria Picas, que cedió tres segundos. Mejías tiene todo los números para llevarse el triunfo por delante de Picas y de Echenique, ganadora el año pasado. EFE