Los titanes se prueba en Soroa

Otros Deportes

Domingo 4| 4:23 pm





Los 150 participantes en la Titan Tropic se probaron en la etapa de aproximación que les llevó desde La Habana hasta Soroa, en el suroeste de la isla, casi 90 kilómetros que superaron sin sobresaltos y que no generaron la primera clasificación, debido al duelo que se ha vivido en Cuba hasta el mediodía de hoy, domingo.



La carrera sirvió para probar las bicicletas, destensar la musculatura y sobre todo comprobar que a diferencia de la edición del año pasado que estrenó la Titan Tropic, en la presente no se espera nada de agua y fango, muy al contrario.



El calor reinó en una jornada en que los participantes, que salieron a las 8 de la mañana desde un hotel ubicado en la quinta avenida de La Habana, emplearon algo más de tres horas y media en cubrir los 89 kilómetros.



Fue una etapa que al principio se discurrió por pistas amplias, que se convirtieron en caminos más angostos y con algo más de desnivel en la llegada a Soroa, donde los participantes pernoctaran en un campamento las dos próximas noches.



La organización permitió nueve horas y media de margen antes de cerrar el control de carrera por lo que los participantes no pasaron apuros para cubrir el recorrido.



El equipo Tomás Bellés fue el más activo durante buena parte de la jornada y comandó las operaciones acompañado por el cubano Álvaro Soca. Un grupo de unas seis unidades fueron los primeros en llegar a Soroa.



Mañana ya no habrá tantas concesiones. Los participantes cubrirán un bucle con inicio y final en Soroa, una etapa de 106 kilómetros en la que las intenciones de los favoritos empezarán a mostrarse.



Es la denominada etapa de las presas. La carrera discurrirá por grandes pistas que atraviesan zonas de cultivo y en la que se rodará de forma paralela a tres presas hidráulicas.



La principal dificultad de la jornada será una subida técnica y pedregosa en la parte final de la prueba. Los supervivientes tendrán que dosificar fuerzas para la tercera etapa, que se correrá el martes entre Soroa y Viñales, 119 kilómetros en la etapa más larga de la presente edición de la Titan Tropic.

EFE