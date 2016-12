Titan Tropic Cuba se suma al duelo por muerte de Fidel Castro

Otros Deportes

La Titan Tropic, que ha visto alterado su recorrido a causa de la muerte de Fidel Castro, se ha sumado al "momento histórico" del duelo que se vive estos días en Cuba y mañana disputará una etapa, no competitiva, que llevará a los ciclistas desde La Habana hasta Soroa (89 kilómetros).



"Se está viviendo un momento histórico, un duelo público de grandes dimensiones, pero nos hemos dado cuenta de que las instituciones cubanas valoran mucho esta prueba", ha dicho Joan Porcar, director general de RPM-MKTG, organizadora de la prueba.



"Lejos de pensar que tenía que anularse, (las autoridades cubanas) han tenido la sensibilidad de ayudarnos para encontrar un encaje con lo ocurrido. Queremos respetar y sumarnos a este duelo y es por eso que la competición empezará el lunes", ha dicho.



Inicialmente la prueba iba a dar inicio hoy, sábado, con un tramo no cronometrado por las principales atracciones turísticas de La Habana, pero el luto por la muerte de Castro no lo ha permitido. Tampoco tendrá carácter competitivo la etapa de mañana.



Desde la organización se asegura que la prueba, en su segunda edición, "ha mejorado mucho". Este año se han pasado de tres campamentos instalados a dos (Soroa y Viñales) y se ha variado algo el recorrido.



"Se han mantenido las tres primeras etapas sin variaciones, porque fueron las que mas gustaron. Además hemos diseñado una segunda especial nueva, intentando que no hubiera tantos tramos de asfalto como el año pasado", ha comentado Manu Tajada, el director técnico de la prueba.



En todo caso, la climatología será muy diferente a la del año pasado, donde el barro y el agua supusieron un problema añadido a la dificultad del recorrido.



Entonces ganó el colombiano Diego Alejandro Tamayo. "Tengo sensaciones positivas. Tras ganar dos Titan (Desert y Tropic), he sido uno de los primeros en apostar por esta carrera después de que el año pasado vivimos muchas miserias", ha dicho.



Tamayo, colombiano, pero residente en España, se considera un corredor completo. "He conseguido ganar en diferentes terrenos. La técnica y el barro no me van bien, pero es que el año pasado estaba en un gran momento de forma", ha dicho.



El corredor tarraconense Josep Betalú, vencedor de la pasada edición de la Titan Desert, será uno de los principales rivales de Tamayo.



"Esta carrera tiene un formato diferente a la Desert y a mi se me da bien. Conozco el clima tropical, he competido en otras competiciones parecidas. Llego en buena forma, espero ganar y dar espectáculo", ha indicado.



Otro de los aspirantes es el cubano José Mojica. "Para mí ésta ha sido una temporada muy larga. Empecé en septiembre, de vuelta de Europa y ahora llevo un mes y medio entrenando. Espero que todo salga bien y que nadie nos subestime. Vamos a pelear por la victoria", ha avisado.



Otra manera de afrontar la carrera es la de Luis Pasamontes, excorredor profesional con Movistar y Unibet.com. "Ahora disfruto el ciclismo de otra manera", ha recordado. El ciclista, que ahora se dedica al mundo del 'coaching', correrá para solidarizarse con dos iniciativas solidarias: "Alpinistas contra el Cáncer" y la "Asociación de Fibrosis Quística" que le han tocado "muy de cerca y personalmente" en el último año.



En la prueba femenina, la ganadora del año pasado, la cubana Olga Anabel Echenique, espera revalidar el título y para ello se ha preparado en Zaragoza con el equipo de Tamayo. "La carrera llega en un buen momento", ha dicho Echenique que espera "homenajear" a Fidel Castro en el caso de que consiga la victoria.



Los ciclistas saldrán mañana a primera hora con dirección a Soroa. La primera etapa competitiva será el marte: un bucle con llegada y salida a Soroa (106 kilómetros). EFE