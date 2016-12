150 ciclistas buscarán la gloria en Cuba

Otros Deportes

Viernes 2| 4:13 pm





Algunos corren por una causa y la mayoría por sí mismos, pero ninguno de los más de 150 participantes se librarán de vivir de una aventura en plena selva cubana, una carrera de unos 400 kilómetros que les pondrá a prueba.



Pero esta segunda edición tendrá un punto especial por la muerte de Fidel Castro y el luto decretado en la isla caribeña. Por ese motivo el recorrido de la Titan Tropic se ha tenido que modificar. El prólogo, una etapa no cronometrada por los lugares más emblemáticos de la capital cubana, y que se debía correr mañana, sábado, se ha cancelado.



También la primera etapa, entre La Habana y Soroa (89 kilómetros), sufre variaciones. Se disputará, aunque la misma no será cronometrada.



Es la Titan Tropic una aventura que pone a prueba la resistencia física y la mental, bajo un recorrido que se desarrollará por la zona occidental de la isla, seguramente acompañado por el barro y el agua, trufado de senderos y pistas técnicas decorados con una exuberante vegetación.



Las provincias de Artemisa y Pinar del Río serán los escenarios de la prueba con un final en las arenas blancas del Cayo Jutías. El colombiano Diego Alejandro Tamayo, pese a que no está al mismo nivel del año pasado cuando se llevó la Titan Desert y la Titan Tropic, está en todas las quinielas, como también Josep Betalú (Taymory), que esta temporada ya ha conquistado las arenas del desierto marroquí.



Roberto Bou, tercero en 2015 en la Tropic-, el biker Ismael Ventura, editor del portal esmtb.com, el exprofesional de carretera Luis Pasamontes, que correrá con la iniciativa solidaria 'Alpinistas contra el cáncer', o el corredor Jose Mojica, al frente del potente equipo cubano, son cabeza de cartel.



Hacer visibles iniciativas solidarias es otro de los objetivos de los participantes, en ocasiones el más importante, como el que divulgarán un equipo de cinco corredores encargados de dar a conocer un proyecto de la Fundación Esclerosis Múltiple.



En mujeres, la local Olga Anabel Echenenique, ganadora el año pasado, figura entre las aspirantes, junto con su compatriota Marlies Mejías, una olímpica en ciclismo de pista del pasado verano, la estadounidense Selene Yeager y la española Mireia Barbarà, segunda el año pasado en la Titan Tropic y que ha preparado a conciencia su participación.



En total participarán ciclistas de once países, entre ellos personajes conocidos de diferentes ámbitos, como el expiloto de Fórmula Uno Jaime Alguersuari, la campeona del mundo de Ultratrail Núria Picas, el periodista Antonio Lobato, el 'youtuber' Valentí Sanjuan o dos casos excepcionales: Víctor Tasende, que superó una tetraplejia, y Dani Nafría, un atleta amputado que corre con una prótesis.



La Titan Tropic son muchas carreras en una y reúne muchas historias. Participantes que confraternalizan en campamentos al aire libre con toda serie de servicios, desde médicos a mecánicos.



33 vehículos oficiales, 450 tiendas de campañas en dos campamentos, tres equipos de asistencia para los participantes, dos de producción de televisión, 2 equipos médicos y 7500 botellas de aguas. Todos tendrán el mismo objetivo: llegar a Cayo Jutías, una isla de cuatro kilómetros donde el azul turquesa del mar se confunde con el del cielo.

EFE