Bolt: "He hecho todo lo que tenía que hacer y me retiraré con 31 años"

Otros Deportes

Viernes 2





Usain Bolt, triple campeón olímpico por tercera vez consecutiva, asegura que no se arrepiente de haber tomado la decisión de retirarse en 2017 porque ya ha hecho "todo lo que tenía que hacer" y piensa que "es bueno" poner fin a su carrera con 31 años.



"He hecho todo lo que tenía que hacer y terminaré mi carrera con 31 años, lo cual es bueno. Los de Londres serán mis últimos Mundiales", reiteró en la rueda de prensa que ofreció en Montecarlo pocas horas antes de ser proclamado, probablemente, mejor atleta mundial del año por sexta vez a lo largo de su carrera.



Para Bolt, ser finalista del trofeo que anualmente entrega la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) significa que "el trabajo duro ha dado sus frutos" y aseguró: "Si gano, para mí será tan importante como la primera vez". Ocurrió en 2008, después de su primer triplete olímpico, obtenido en Pekín.



El velocista jamaicano apunta que gran parte de su éxito ha consistido en su forma positiva de afrontar su trabajo: "Trato de rodearme de gente positiva. En ese ambiente surge mi forma de ser y a la gente le gusta", comentó.



Bolt tuvo dificultades para recordar la última vez que perdió una carrera, aunque finalmente acertó: "Fue en junio de 2013, frente a Justin Gatlin en la Golden Gala de Roma", por una sola centésima.



Preguntado sobre qué piensa hacer cuando se retire, fue tajante: "Nada", y negó rotundamente que piense probar suerte en el bobsleigh. "Todo el mundo sabe que no me gusta nada el frío", advirtió.



Bolt, que tampoco piensa aceptar un reto con el keniano David Rudisha en 400 metros -"ni siquiera en un acto benéfico"- retrotrae al año 2002 el que considera mejor momento de su carrera. "Fue cuando daba en Kinston los primeros pasos de mi carrera, y luego también el triplete de los Juegos de Pekín 2008", indicó.



No tiene ninguna duda de haber actuado correctamente al elegir el momento de su retirada: "Cuando te retiras tienes que estar seguro, y yo lo estoy. Londres serán mis últimos Mundiales", subrayó.



Bolt se mostró partidario de introducir cambios en el atletismo "para hacerlo más transparente", en alusión a las reformas que este sábado se examinarán y votarán en el Congreso Extraordinario de la IAAF, en Montecarlo.



El astro jamaicano, gran aficionado al fútbol, jugó este viernes un partido con el equipo francés Saint-Jean-de-Beaulieu, muy cerca de Mónaco, pero no dio pistas sobre su actuación: "No sabría decir cómo he jugado", dijo. Cuando acabe la temporada 2017 y se retire, ha prometido entrenarse unos días con el Borussia Dortmun alemán, con el que comparte marca patrocinadora./EFE